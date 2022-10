Tidligere Viking-spiller sjokkerte Conte – Tottenham snudde kampen

Moores to mål sørget for 2-0-ledelse etter 50 minutter, før Ryan Sessegnon og Ben Davies ble de to usannsynlige målscorerne for Tottenham. Mot slutten jaktet Spurs alle poengene.

På overtid fikk Antonio Conte og co. betalt. Rodrigo Bentancur ble den store helten og sørget for at Tottenham henger med i toppen av Premier League.

Moore bredsidet inn 1-0 i første omgang før han på strålende vis headet inn 2-0 i sin sjette kamp fra start denne sesongen.

Moore har etter oppholdet i Viking i 2015 vært innom åtte klubber. I sommer ble waliseren klar for Bournemouth. Oppholdet i Viking ble ingen suksess for spissen. Han spilte ni kamper for rogalendingene, bare én av dem fra start. Han scoret aldri for Viking før turen gikk videre til Forest Green i England.

Sessegnon ga Antonio Conte og Spurs et håp om å få med seg noe da han på lekkert vis plasserte inn reduseringen med en drøy halvtime igjen. Davies headet inn 2-2 med 17 minutter igjen av kampen på en av bortelagets mange cornere.

Tottenham styrte kampen mot slutten, og på overtid var Bentancur på plass i feltet og bredsidet inn seiersmålet.

Moores to scoringer var ikke nok for poeng mot Tottenham, som slo tilbake etter to strake tap.









