Tolv råd for å snu den fæle Viking-trenden

Det er nå er sju poeng opp til tabellnabo VIF foran på 5. plass. Samtidig er det også sju poeng ned til Sandefjord på kvalifiseringsplass. Viking er i ingenmannsland. Noen klare veivalg nå kan likevel fint sørge for at æren til en viss grad reddes. Da kan man ikke fortsette som nå. Klubben varslet mandag at de skal se på mulige grep. Her er hva jeg mener er naturlig å se på sportslig sett:

1. Forenkle spillet. Ikke overkompliser dette. Gi enkle og greie beskjeder og oppgaver til spillerne. Akkurat nå er de ikke i stand til å skifte så mye på formasjon, spillestil og i mannskap som trenerne har holdt på med. Finn en satt formasjon og kjør med den. Det kan være smart å holde på soneforsvaret som et viktig defensivt spilleprinsipp. Da står valget i mitt hode mellom 5-3-2 og 4-3-3, men her bør det faktisk tas en runde med spillerne for å forankre og gi dem eierskap til valget.

2. Reduser avstanden mellom lagdelene og bli mer kompakte. Viking kan ikke tillate seg å spille med så mye strekk som de gjorde på Lerkendal. Her må det pumpes mellom lagdelene og jobbes langt bedre posisjonelt – uansett valg av spillestil og formasjon. Laget slipper inn altfor mange mål og det må tas grep. Da må en få folk bak ballen raskere og mer samlet.

3. Spill med mye lavere press enn hva som ble planlagt nå som presskongen Veton Berisha er borte. Sats på overganger. Nå må en være pragmatiske og ikke idealistiske. Viking har fortsatt spillere som kler en slik spillestil – som ankomstkongen Zlatko Tripic. Sjansene som skapes vil automatisk bli mye større med mer rom å angripe i. Alene med keeper vi oftere bli et tema. Samtidig vil man også skjule svakheter. Du gjør for eksempel livet svært vanskelig for en mann som Viljar Vevatne hvis du skal stå veldig høyt. Det har han ikke fart til. Som duellspiller, med distriktets lengste tå, er han kjempegod. Bare se på kampene mot Steaua og Sparta Praha.

4. Legg bort tankene om å dominere med ball. Det har Viking ikke lag til nå. Det har alle sett over tid. Da må planen endres. Å ha ball i 65–70 prosent av tiden har ingenting for seg om man ikke skaper masse sjanser selv og samtidig unngår at motstanderne får fete overgangsmuligheter som konsekvens. Det gjør de nå.

5. Hold dere til samme mannskap i nesten hver kamp. Det er nå relasjoner må dyrkes for alt det er verdt.

6. Slutt med å bruke folk ut av posisjon. Dyrk rollene i valgt formasjon. Sondre Bjørshol har for eksempel ingenting å gjøre inne som stopper eller som høyre back. Nå må godfot-teorien få vinne fram. Bruk folk der de er gode og tren på det. Skal en ligge lavere i banen vil det også være naturlig å se mot krigeregenskapene til Rolf Daniel Vikstøl – i stedet for å trikse og mikse.

7. Erkjenn at akkurat nå er Viking et bunnlag. Tabellen sier midt på treet, men fotballmessig er det ikke slik. Å si noe annet er å lure seg selv. Her står man faktisk i en sportslig krise og da må konsekvensen av det tas. Det er ikke lenger ned til kvalifisering enn at det er mulig å havne der.

8. Ha kvalitet og tempo på treningene. Det har aldri vært mer viktig. Man spiller som man trener. Unngå for mange juniorer, prøvespillere og andre faktorer som kan dra den tempo.

9. Få orden på dødballene. Det er ikke godt nok og Viking gjør det heller ikke lett for seg selv når en mangler såpass mye på fysikk. Samtidig er det mulig å score både på cornere, kast og frispark. Dette er ekstremt viktige gratismål. Statistisk sett hevder velrenommerte The Athletic at man scorer flest mål om cornere skrus hardt innover. Slik er det selv om man paradoksalt nok skaper flere sjanser ved å skru utover (det er lettere å få ballkontakt, men vanskeligere å score). Alt handler om å komme først på ball. Høyde betyr noe, men fandenivoldskhet betyr enda mer. Rå offervilje vil gi mål.

10. Bruk Markus Solbakken som indreløper. Nå sinker han bare spillet med et utall pasninger bakover og sidelengs. Solbakken er faktisk ekstremt god til å skape overtall når han tar med ball i fart. Han har også mer frekvens i beina enn de fleste andre midtbanespillerne. Bruk heller rolige Fredrik Torsteinbø eller krigeren Kristoffer Løkberg sentralt. Eventuelt kan man kanskje se på å kalle tilbake Lars Erik Sødal på lån fra Ulf om avtalen åpner for det. Han begynner å bli klar for neste nivå og har det meste av det som skal til i rollen.

11. Jobb ekstra med det mentale. Få smilet tilbake! Spillerne er gode nok til å få resultater – så lenge planen er rett. De vant mange kamper også uten Veton Berisha og de klarte seg mot gode motstandere i Europa. Å begynne å tvile på seg selv er bare tull.

12. Kikk etter en joker! Selv om overgangsmarkedet er stengt finnes det arbeidsløse spillere av kvalitet som fortsatt kan signeres. Hva med en monsterspiss på to meter som kan bidra med noe Viking ikke har nå i enkelte faser av spillet? Det er lite å tape på å gamble på en kort avtale med noen. Kanskje kan det bli noe mer langsiktig?

