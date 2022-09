Ny jobb for tidligere Viking-trener

Ansettelsen ble bekreftet kort tid før den tidligere Viking-treneren fra Sunnmøre møtte til en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Det er spesielt. Jeg har hatt noen fantastiske år her, og mange av folkene er her fremdeles. Da Daniel (Andersson, sportssjef) ringte, var det ikke så vanskelig, sa han i møtet med mediene.

Hareide skal lede Malmö ut sesongen. Han har en meget høy stjerne i klubben etter suksessen i 2014-15. Da ble det seriegull i hans første sesong og lukrativt gruppespill i Champions League to år på rad.

Savnet spenningen

Også for åtte år var det MFF som lokket Hareide ut av pensjonistlivet. Helt til det siste var han klar på at Rosenborg-jobben (ga seg i desember i fjor) var hans siste i fotballen. Senere i måneden fyller han 69 år.

– Jeg sa at jeg ikke ville tilbake til trenergjerningen. Men når Malmö ringer, føles det annerledes. Fansen her har vært utrolig bra for meg.

– Det er ikke mye spenning som pensjonist, så det er utrolig deilig å kjenne på den spenningen igjen. Det er ikke godt å gå rundt uten fotball, erkjente Hareide tirsdag.

Han fortalte videre at flere utenlandske klubber i sommer hadde kontaktet ham.

– De ville ha nødhjelp, men det var ingen sjanse.

Planen hans er fortsatt å være studioekspert for NRK når fotball-VM i Qatar starter 21. november.

Suksess

Åge Hareide har en lang trenerkarriere. Den stammer helt tilbake til 1985 da han tok over Molde. Han har også trent klubber som Helsingborg (to perioder), Brøndby, Rosenborg (to perioder), Norge, Örgryte, Viking og Danmark. Sistnevnte tok han til åttedelsfinale i VM i 2018.

Malmö sliter i Allsvenskan denne sesongen og ligger helt nede på 7.-plass med 34 poeng på 21 kamper. Per-Mathias Høgmos Häcken topper med 45 poeng.

Hareides navn ble brakt i spill kort etter at MFF kvittet seg med Milos Milojevic i sommer.

MFF spiller torsdag hjemme mot Braga i europaligaen.

