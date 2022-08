Har mest av alt seg selv å takke

Øyeblikket Sondre Bjørshol og Viking sent vil glemme kom mot slutten av det aller siste spilleminuttet av ordinær tid. Rett før dommer Tamas Bognar fra Ungarn skulle blåse av, og ekstraomganger var et faktum, kom FCSB i et siste angrep.

Ballen havnet ut ved dødlinjen og Sondre Bjørshol gikk ned for å blokkere pasningsvinkel. Da han satt foten ned i bakken mistet han tilsynelatende fotfestet og skled på begge beina. Resultatet var at FCSB-spilleren benyttet muligheten til å la standfoten stå i bakken så lenge at det til slutt kunne se ut som det ble en ørliten kontakt. Bjørshol, som helt åpenbart prøvde å unngå å fullføre, måtte se motspilleren hoppe opp i luften og overspille seg til straffe.

Det var knapt kontakt, men regelverket virker dessverre å trumfe sunn fornuft i dagens moderne fotball. — Espen Astor Iversen

Det var fryktelig å se på. Et øyeblikk som kommer til å etse seg inn i Viking-sjelen. Det er egentlig et godt bilde og sekvens på mye av det som er galt med den moderne fotballen.

Kynismen, filmingen og overspillingen ga dommeren muligheten til å blåse. Den tok han med begge hender. Selv om han ikke virket å se situasjonen selv fikk han det trolig på øret fra en av assistentene og ombestemte seg.

Høyst sannsynlig hadde en spiller som Zlatko Tripic ganske sikkert prøvd seg på det samme i en lignende situasjon – uten at det er sikkert at han hadde fått straffe. Vi skal ikke bli helt skinnhellige og navlebeskuende.

Det var knapt kontakt om det var noen. Selvsagt tilsier all sunn fornuft at dette ikke var straffe, men regelverket virker dessverre å trumfe alt som heter sunn fornuft, observasjonsevne og tolkning av reaksjon hos spillerne i dagens moderne fotball.

Det er også påfallende å se hvor ofte de store får slike avgjørende situasjoner med seg, men slik er fotballens verden.

Hadde dette blitt annerledes med VAR (videoassistert dømming)? Det er selvsagt et godt spørsmål – all den tid UEFA Conference League ikke praktiserer bruk av det ennå. Samtidig er det langt fra sikkert at VAR hadde grepet inn – «soft contact» eller ei.

At Viking går glipp av 30–40 millioner kroner, og ryker ut etter en såpass god kamp, er selvsagt bare tragisk.

Samtidig har laget og klubben til syvende og sist aller mest seg selv å takke for det – ikke en ungarsk dommer

Dette burde nemlig vært avgjort lenge før det 92 minutter – til Vikings fordel. Det er heller ikke sikkert de ville seiret etter ekstraomganger og eventuelle straffer. Jobben var ikke gjort.

Torsdag kveld var nemlig tabbenes og de forspilte sjansenes kveld i Stavanger. Alle marginene som gikk med laget i Bucuresti uken før gikk absolutt ikke med laget denne gangen.

Allerede etter et par minutter kom den første smellen. David Brekalo kom ikke opp i en duell og Patrik Gunnarsson ruste ut. Han bommet ha han skulle bokse og det sto 1–0.

2-1-scoringen til bortelaget var enda verre. Det som burde vært et ganske greit distanseskudd å stanse smatt mellom hendene og beina til keeperen. Selv om David Brekalo nok forstyrret noe med sin sklitakling etter ballen var det selvsagt en klink keepertabbe.

Offensivt ble det også begått feil. Et modig Viking-lag gikk mye mer i strupen på sin motstander. Denne gangen ville de ha ballen.

Sjansene kom også. Mange faktisk. Dessverre ble alle utenom straffescoringen til Zlatko Tripic misbrukte.

Selv kunne han scoret både to og tre mål. Viljar Vevatne var bare et tigersprang fra keeper fra å sende Stavanger til himmels og Kevin Kabran burde faktisk presset inn en høyst sannsynlig utligning med siste spark på ballen.

Dessverre for Viking var de verken dyktige nok eller heldige nok i de avgjørende situasjonene. Hørt det før med norske lag i Europa? Hadde det skjedd med alle spillersalgene? Hadde det skjedd om man hadde lyktes med å hente litt bedre spillere i dette vinduet etter salgene? Det får vi aldri svar på.

Med sluttstrek for eventyret i Europa er faren nå at det voldsomme entusiasmen rundt laget og på tribunene vil blåse bort i høst. I serien har Viking blitt akterutseilt i forhold til de aller øverste posisjonene. Pilen har pekt feil vei lenge.

Uten håpet, om medaljer eller eventyr i Europa, er dessverre faren stor for at resten av 2022 kan bli litt kjedelig.

Litt på grunn av en ungarsk dommers totale mangel på sunn fornuft, men aller mest har Viking skylden for det selv.

