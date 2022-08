På ingen måte over

2-1-seier i Bucuresti. Et helt fantastisk utgangspunkt for å ta seg til gruppespillet i UEFA Conference League. Dette er noe som kan endre Vikings økonomiske forutsetninger og attraktivitet radikalt. Som jeg skrev tidligere i uken vil et slik avansement langt på vei redde sesongen for klubben.

Samtidig er ikke jobben gjort. På langt nær.

Dersom den gamle bortemålsregelen hadde vært i spill ville Vikings odds vært vedig god foran returen i Stavanger, men det er den ikke. Ett mål er alt FSCB behøver for å tvinge fram ekstraomganger.

Morten Jensen pekte etter kampen raskt på at rumenerne nærmest fortsatt er favoritter til avansement. Jeg tror ikke han er langt unna sannheten.

Selv om Viking nå skal spille på kunstgress - som motstanderen vist nok hater intenst - var det så mange gode enkeltspillere i dette laget at det kan smelle når som helst. En av dem var kapteinen Florinel Coman. Han herjet innledningsvis med Viking. Landslagsvingen snurret rundt med de fleste og pisket inn livsfarlige innlegg.

De mørkeblå lyktes etterhvert med å stenge av mer på kantene, men om vi er helt ærlige med oss selv var dette noe i nærheten av et fotballmessig ran - tross en god kampplan. FCSB hadde to avslutninger i treverket og langt flere sjanser enn Viking.

[ Venter stappfull stadion til returoppgjøret ]

Kampbildet kommer neppe til å bli veldig ulikt i Stavanger. Den vanskelige avveiningen da for Viking blir hvor mye de skal våge å holde i ballen selv. Det kan fort straffe seg voldsomt - samtidig som det også kan straffe seg veldig å bli liggende for dypt om rumenerne har marginene litt mer på sin side.

Overmot kan fort bli Vikings største fiende.

Akkurat den avveiningen er ikke enkel. Selv om det er hjemmekamp er ikke dette en kamp Viking nødvendigvis må styre. Overmot kan fort bli Vikings største fiende. For dette blir en fotballfest og ny tilskuerrekord i europacup for klubben. Disse kan løfte fram Viking, men de kan også bidra til dette overmotet.

Det som nok må sitte enda bedre for Viking er sannsynligvis angrepsspillet ut over dødballene. Da tenker jeg spesifikt på overganger. All den tid de sliter på spissplass må en kunne håpe at Zlatko Tripic i enda større grad kan havne i settinger hvor han får brukt sin spisskompetanse på ankomster.

Da kan dette bli en svært interessant aften på SR-Bank Arena.

[ Sjekk Vikingbørsen etter bragden i Bucuresti ]