Avansement som kan redde sesongen

De mørkeblå gikk inn i året med store forventninger etter en fantastisk høstsesong i 2021. Dette var et lag som hadde muligheter helt i toppen.

Det startet også strålende. 20 poeng på de første ni kampene ga poengsnittet til et topplag og en tidlig serieledelse. Det kokte i Stavanger.

Så stanset det opp.

Ni poeng på de neste ni kampene i serien er i ferd med å gjøre Viking til en middelhavsfarer. Poengsnittet i perioden er på nivå med bunnlagene.

Akkurat nå virker det svært lite sannsynlig at Viking skal kunne skru på en bryter og henge seg på i kampen om seriemedaljene.

Ikke har de erstattet sin stjernespiss og kvaliteten på tidenes største Viking-tropp framstår på langt nær god nok til å kunne slåss på to eller tre fronter samtidig. Dersom klubben lykkes med noen signeringer er det likevel svært tvilsomt om de klarer å få inn en kvalitet som får løftet stallen opp på det nivået de hadde med Joe Bell, Sebastian Sebulonsen og Veton Berisha som en del av den. Alle avslagene så langt snakker sitt tydelige språk.

Da står vi egentlig igjen med UEFA Conference League – og til dels et NM som ikke blir avsluttet før neste år.

Akkurat nå kjennes det litt som om kun avansement i Europa kan redde sesongen. Det kan, til en viss grad, holde folkets unike entusiasme fanget litt til. Uten resultater, og håp om noe spesielt, svinner den fort.

Det kan selvsagt gå. Over to kamper er mulighetene definitivt til stede.

FCSB, klubben som tidligere var kjent som Steaua Bucuresti, er definitivt ikke hva den var.

En av de virkelige storhetene i den gamle østblokken har blitt ridd av krangling, rettssaker og bråk om rettigheter på både draktfarger, logoer og navn de siste årene. Legger gjerne til at dette er et lag fra en av de mest korrupte ligaene i Europa. Summen at svært lite lik glansdagene med tungvektere som Dan Petrescu, Gheorghe Hagi og Marius Lacatus i hovedrollene.

[ Viking bekrefter Lode-fremstøt ]

Hvor gode de er i forhold til Sparta Praha er vanskelig å si presist. At stallen og nivået totalt sett er høyere enn hos Viking behøver man nok likevel ikke å lure på. Dette er en gigantklubb fra et land som fortsatt produserer ganske mange individuelt gode fotballspillere.

Skal Viking avansere er det kollektivet som må beseire kvalitet og bedre spillere. Det skjer hele tiden i fotball og er slett ikke umulig.

Alt som behøves over to kamper er å holde tett bak. Ett mål, eller en vunnet straffesparkonkurranse, kan være nok offensivt til å kunne innkassere 40 garanterte millioner.

Det kan også redde stumpene av sesongen i serien.

Kommer de seg inn i et gruppespill vil attraktiviteten øke noe på tampen av overgangsvinduet. Det vil bli lettere for Erik Nevland å lokke litt bedre spillere til Viking. Det vil også kunne gi muligheten for å gå litt høyere på lønn – noe som åpenbart er et stort hinder for Viking i kamp om gode nok spillere.

Det faktum at Viking ofte er best mot de bedre lagene er også noe man skal ta med seg inn i møtene mot FCSB.

Det momentet må man nok også se litt nærmere på uavhengig av hvordan det nå går i Europa.

Planen til trenerne var at Viking i mye større grad skulle dominere kamper i form av ballbesittelse. De skulle evne å spille ut svakere lag og skape de nødvendige sjansene til tross for begrenset med rom. Dette følte de motstanderne tvang fram med mer kyniske kampplaner.

Fasit er at de var på vei til å lykkes i fjor høst. Så har denne sesongen gitt stagnasjon.

Slik blir det når du både mister din boksåpner og mannen han ofte slo mot. Da må det også tenkes nytt – eller kanskje gammelt.

Viking har statistisk sett ikke vært noe topplag på noen måneder nå. Da må man kanskje også ta et steg tilbake og ta konsekvensen av det i måten man spiller på. Og vil de andre være like kyniske framover?

En plan bør kun gjelde så lenge den fungerer. Det gjør den ikke mer.

Kynisme, ærgjerrighet, kompakthet, konsentrasjon og direkte overgangsspill kommer til å være sentralt for å ha en sjanse mot FCSB. Det var dette Viking sto for da de bygget seg opp igjen til å bli et lag i toppen av norsk fotball.

Hvis ikke det skjer noe helt spesielt i de siste to ukene av overgangsvinduet blir det fort sentrale elementer også i siste del av seriespillet – mot de fleste.

Her må man nemlig ta tak kjapt. Det må ikke bare få skure og gå i høst.

[ Viking fikk nytt nei - og sa selv nei til Karlsbakk-salg ]