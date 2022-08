På trappene til det store eventyret

Sligo — Skru tiden tilbake til 2016. Krisen i Viking er på vei til å tilta. Kassen er tom og lagets resultater blir stadig svakere. Inn i styret kommer Stig H. Christiansen. Våren 2017 kommer en enda yngre utgave av Eirik Bjørnø inn i administrasjonen. Så går det galt. Nedrykket er nærmest varslet.

Etter det har veldig mye gått veldig mye bedre. Over tid.

Da Vikings charterfly tok bakken i Irland onsdag formiddag var duoen med.

Nå er de bare noen små skritt unna et gruppespill i Europa. Helt nye muligheter i en allerede kraftig bedret hverdag.

– Kontrasten er enorm om en ser tilbake til 2016. Da jeg kom inn var det tøft, men ikke så tøft som 2017. 7-1-tapet hjemme for Vålerenga var det verste. Da skjønte alle det. Kanskje det mest pinlige tapet i Vikings historie. Jeg husker at jeg knapt så mennesker på stadion. Det kan jo ikke ha vært mer enn 200–300 inne reelt - selv om de snakket om noen flere, sier Christiansen.

– Så er serieavslutningen mot KIL året etter selve bildet på fotballens kontraster. To ekstreme ytterpunkter.

– Det betyr alt

Styrelederen er en lidenskapelig mann. Egentlig har han ikke tid nok til Viking, men han klarer ikke holde fingrene fra fatet. Dette er for kjekt og han er for glad i å være med rundt både folk og lag. Derfor blir han også med på turene når muligheten byr seg. Det er han ikke alene om. FK leder Rune Bertelsen er med. Det er også sposorer, styremedlemmer og fans. Totalt reiste 150 mann fra Sola onsdag. Enda noen flere dukker nok opp til kamp.

– Det vi opplever nå er definitivt å foretrekke fra det vi hadde for noen år siden, smiler Christiansen.

Viking går til andre kamp mot Sligo med fire måls ledelse. Det skal selvsagt være grei skuring å ta seg til en siste og avgjørende kamp. En playoffkamp hvor minst 40 millioner står på spill. Det vil selvsagt ha en enorm betydning for Viking.

– Det betyr egentlig alt å komme med i gruppespillet. Når det er sagt har det vært en fantastisk reise bare å komme hit. Betydningen er todelt. Det handler så klart om direkte økonomi, men det er også et bevis på en sportslig utvikling og suksess. Klart det er motiverende, sier Christiansen.

Sligo Rovers sin hjemmebane, The Showgrounds. (Espen Iversen)

Det betyr egentlig alt å komme med i gruppespillet. Når det er sagt har det vært en fantastisk reise bare å komme hit. — Stig Harry Christiansen

Daglig leder Eirik Bjørnø er rask med å trekke fram en annen ting på toppen – og skyter raskt inn fra høyre;

– Øyeblikkene vi får sammen med både spillere, fans og sponsorer. Det er nesten enda viktigere. Folk snakker fortsatt om Köln, Chelsea og Sporting Lisboa.

– Det er viktig at du sier det. Dette definerer livene til folk. Det skal vi ikke glemme, sier styrelederen.

– Hva gjør dere med kronene om det blir gruppespill? Er det diskutert i styrene?

– Vi har sikkert gjort oss våre individuelle tanker, men det er overhodet ikke diskutert. Det som er sikkert er at vi har alle planer om å forvalte det godt. Både i forhold til sport og generell økonomi. Det har vi fått inn med morsmelken etter disse årene.

Med spillersalgene som nå har vært, og potensielt minst 40 millioner inn ved kvalifisering til UEFA Conference League, er Viking i ferd med å gjøre et økonomisk opprykk.

[ Nevland om spillerjakten: - Knapt sovet de siste ukene ]

Et endret bilde

Det kan samtidig behøves. I løpet av de siste årene kjentes det som klubben rask var i ferd med å ta igjen de andre store i norsk fotball. De begynte å nærme seg Molde, Glimt, VIF og RBK på attraktivitet og økonomi.

Så har det skjedd noe denne sommeren. Pengene ble igjen plutselig større hos de andre. Lønnen gikk opp. Overgangssummene også. Akkurat da Viking tok igjen «feltet», når de var i ferd med å komme ut av underdog-statusen, kom et rykk.

Duoen innrømmer at det kjennes litt sånn ut.

– Spesielt i det siste vinduet nå har det skjedd noe, erkjenner Bjørnø.

Fotballen setter utvilsomt sitt avtrykk på bykjernen i den lille irske byen Sligo med 18.000 innbyggere. Torsdag behøves et lite mirakel om ikke Viking skal slå dem ut av UEFA Conference League. (Espen Iversen)

Han peker på flere faktorer for at det har blitt sånn. Norske klubber med suksess i Europa, mer penger inn i form av dyrere salg ut hos norske klubber – og større videresalg av norske spillere enn før. Summen er mer penger inn i norsk fotball totalt.

Samtidig kommer de ikke til å være med på et løp hvor det stables millioner på millioner for å få inn kortsiktige løsninger i et forsøk på å henge med. Pengene skal brukes smart og langsiktig.

– Så får vi heller tåle kjeften som følger med det, sier Christiansen.

Selv om Viking ikke har mest penger er duoen klare på at de har ganske gode rammer.

– Hvordan kan dere ytterligere øke inntektene til Viking?

– Sikre at vi fortsatt klarer å være med på eventyr som dette. Så må vi treffe på spillerlogistikk. Både gjennom egen produksjon av spillere og kjøp.

Svaret kommer raskt fra styrelederen. Oppfølgingen fra Bjørnø også;

– Det ligger også et potensial i utbyggingen av sørsiden av stadion.

Prosjektet er alt politisk vedtatt. Nå jobbes det med finansiering og detaljer. Forhåpentligvis kan det hele gå i gang neste år.

[ Derfor dropper Viking prøvespilleren ]

Kulturbygging

Før den tid må man likevel konsentrere seg om det sportslige. Entusiasmen rundt Viking har vært enorm. Holder den om det må tas et skritt tilbake nå? Er det grunn til å frykte det – samtidig som tusen tilskuere på Felt O gjør kampopplevelsen til noe helt nytt i Stavanger?

– Først og fremst er vi takknemlige for at det har blitt slik. Engasjement er bra. Både på godt og vondt. Det menes mye om Viking. Det er vi takknemlige for. Så skjønner vi at fotball er ferskvare, men håper at vi er i ferd med å bygge en kultur her som varer mer enn 90 minutter søndag, sier Bjørnø.

Nesten 200 siddiser er på plass i den sjarmerende småbyen Sligo for å følge kampen på torsdag. Her er elven Garavogue badet i sol onsdag formiddag. (Espen Iversen)

– Jeg er ikke redd for det. Dette har handlet om kulturbygging. Litt som du ser i «Sunderland til I die»-dokumentaren. Folk er der uansett. Håpet er at det vi har bygget nå kan gi litt av det samme, sier Christiansen.

Sportslig sett er det likevel noen valg på styrerommet som har spilt inn i år. Meget tunge spillere har blitt solgt siden oppstarten i januar. Laget som kanskje var best av alle i siste del av 2021 har nå bare vunnet to av de ti siste i serien.

– Har dere solgt muligheten for et seriegull i år?

– Jeg mener ikke det! Det er ikke slike prioriteringer vi gjør på styrerommet. Vi er opptatt av å beholde de beste og det er mange gode spillere her. Men dette er en del av gamet. Så har vi alle planer om å supplere nå, sier styrelederen.

– Så er det viktig å få fram at det har vært et komplisert bilde. Det er mennesker på alle sider av disse handlene. Hele tiden har vi stilt oss spørsmålet «hva er best for Viking?» Det stilles alltid. Ingen i Viking ønsket å selge folk som Joe Bell og Veton Berisha. Husk at vi også sa nei til Veton i vinter, avslutter Bjørnø.

[ KOMMENTAR: Nå må du på jobb litt kjapt, Nevland! ]