Her må du på jobb litt kjapt, Nevland

Siden januar har Viking solgt unna to av fire virkelige nøkkelspillere. Nå står Zlatko Tripic og David Brekalo litt alene igjen. Med motiverte utgaver av Joe Bell og Veton Berisha gjennom hele sesongen hadde laget neppe dalt fra serieledelse til 5. plass. Luken til Molde ville neppe vært på 13 poeng.

Legger du til salget av Sebastian Sebulonsen er det ganske åpenbart at Viking er svekket. Kraftig svekket. Selv om det er flere sider av disse sakene er det til syvende og sist den sportslige ledelsen, og styrene i klubben, som har valgt å styrke økonomien. Det har de gjort foran å la trenerne beholde den svært gode verktøykassen de hadde tilgjengelig. Dette var kontrakterte spillere man faktisk kunne sagt blankt nei til – i forsøket på å gå for det helt store i 2022.

Det valget er samtidig til å forstå såpass kort tid etter at klubben nesten gikk konkurs i 2017. Det er også, til en viss grad, lett å skjønne at man ga etter for presset fra spillere som ville ut for å tjene store penger. Det som ikke er bra var salgssummen i noen av tilfellene.

Salgene, og den snille linjen med sine ansatte, krever samtidig at man nå gjør noe umiddelbart for å bøte på situasjonen på banen.

I flere kamper i denne sesongen har man sett et Viking som ikke har den samme evnen til å bryte ned lag som i fjor med ball som i fjor høst. Dette handler mye om Joe Bell – og en del om relasjonen mellom ham og Veton Berisha. Det handler nok også om at man har hoppet litt for mye i valg av spillestil og formasjon til å virkelig kunne bygge seg opp nok ferske relasjoner. Skader har også spilt inn.

Dersom det stemmer at Viking prøvde seg, med å by under to millioner for kanten Mohamed Ofkir, sier det litt. — Espen Astor Iversen

Evnen til å snu kamper, når man ligger under, er også svekket. Trenerne tar fortsatt raske grep underveis. Det så vi mot Sandefjord søndag. De nødvendige sjansene ble skapt ut over i kampen, men så er det noe med evnene til å utnytte disse som ikke er god nok.

Hadde Viking slått Sandefjord med en motivert Veton Berisha på banen? Det er umulig å vite, men høyst trolig ville han sett noe skarpere ut enn det flere av de som var på banen gjorde søndag.

Tidligere har Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim fått veldig godt betalt for å ta mange og raske grep underveis og for å bruke stallen. Kanskje har de etter hvert blitt litt overmodige? Kanskje var det litt lettere å rotere mye når man stort sett holdt seg til samme formasjon? Samtidig er nå spillermateriellet til å ta slike grep heller ikke så godt som det var.

Da må det være lov å stille spørsmål om man skal ta like mange grep framover og heller stille med samme lag og samme formasjon nesten hver kamp. Grunnen til skiftene er selvsagt det tette kamprogrammet. Samtidig er det ikke umulig å spille to kamper i uken. Det får mange lag i Europa – selv på høy nivå – til. Bodø/Glimt skiftet veldig lite på laget i et langt strekk med suksess i Europa i fjor.

Skal Viking likevel holde seg til sin strategi med rotasjon, og få mye ut av en stor stall også i fortsettelsen, må det et par veldig gode spillere inn raskt her. Laget er i ferd med å bli avslørt på litt for mange fronter. Nå må Erik Nevland på jobb.

Venstre back bør styrkes med noen som er bedre bakover i banen enn Shayne Pattynama. Midtbanen kan godt få friskt blod og man må selvsagt han inn noen som kan gå inn i en rolle som midtspiss.

At Viking ikke nærmest hadde klar en erstatter for Berisha forteller at de famler litt for å finne rett mann til det de mener er rett pris. Det er ikke noe godt tegn – selv om de fleste beskriver spissmarkedet som ekstremt vanskelig nå. Det er det forresten nesten alltid.

Nå nytter det dessverre ikke å være helt kjipe med pengene om man skal være konkurransedyktige. Dersom det stemmer at Viking prøvde seg, med å by under to millioner for kanten Mohamed Ofkir, sier det litt. Klubber som Molde, Glimt og RBK er villige til å legge 10–15 millioner kroner på bordet for enkeltspillere. Jeg sier ikke at Viking ukritisk skal kaste seg på samme galopp. Det er lov å være smart. Samtidig kan de ikke forvente å henge på i toppen om de ikke er villige til å klaske helt andre summer på bordet.

Her må det handlekraft til på direkten fra Erik Nevland, Eirik Bjørnø og co. Man kan ikke sitte å vente til slutten av overgangsvinduet, mens medaljesjanse og entusiasme svinner.

Det gjør den raskt i høst – om ikke Viking redder sesongen med å komme seg inn i et gruppespill i UEFA Conference League. Akkurat nå er det nemlig for stort sprik mellom hva Viking evner å levere og hva folk forventer av prestasjonene i serien.

Nå må det brukes penger for å kunne tjene noen flere senere. Både på lønnskroner og overgangssummer.

Løp og kjøp!

