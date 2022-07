Stavanger — Det har vært en svak inngang til sommeren for Viking, som står med to poeng på de fem siste kampene. De tre siste har endt med tap for Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheims menn.

Kjetil Rekdals Rosenborg kommer til SR-Bank Arena fra cupavansement i Sandnes. Trønderne vant nemlig 2-0 på Øster Hus Arena mot Sandnes Ulf torsdag kveld, og har blitt værende i regionen siden.

