De velkjente Stavanger-mekanismene slår inn

Det er selvsagt ingen krise å ligge på 3. plass på tabellen og fortsatt henge med i NM – til tross for at Viking har spilt flere kamper enn lagene foran og bak. Hadde dette vært for bare et par år siden ville vi vært meget godt fornøyde med nyere historikk i mente.

Samtidig har perspektivet endret seg. Det har skjedd fort – slik det ofte er i denne byen. Du hører det i veldig mange diskusjoner og ser det i sosiale medier.

Bronsemedaljene som ble feiret i fjor vinter er egentlig ikke godt nok i hodene til mange siddiser et drøyt halvår senere. Kravene er skrudd opp. Både hos oss i mediene og hos fansen. Det handler om å ta nok et steg i år.

Ikke mange klubber har større og bedre staller enn Viking. Det var i alle fall hva vi trodde. Knapt noen har høyere maksnivå. Det har folk sett på nært hold i hele fjor høst og i starten av denne sesongen. Poengfangsten i denne perioden, og resultatene mot Molde og Glimt, slår det fast.

Da er det helt legitimt å stille spørsmål rundt det som foregår hos de mørkeblå nå.

Er spillerne blitt dårligere over natten? Gjøres de rette valgene av trenerne? Betyr skaden til Zlatko Tripic så enormt mye?

Min mening, om hvorfor det har låst seg rent fotballmessig, ytret jeg allerede før tapsrekken startet mot Strømsgodset. Mange ristet på hodet over timingen, men jeg står fortsatt inne for at det var lett å se at man allerede hadde kjørt seg fast. Når sant skal sies har de samme problemene fotballmessig delvis vært i spill siden hjemmeseieren mot Jerv 16. mai (da ble Viking i realiteten reddet av et rødt kort).

Gjennombruddskraften, troen, trøkket, presset, ankomstspillet. Det litt gammelbritiske preget. Fotballen på avtaler inn i rom. Mye av dette har manglet en stund. Det har blitt erstattet av en endeløs rekke kortpasninger på fot.

Slik er det i Stavanger. Underdogstempelet Viking har levd med i flere sesonger er i ferd med å bli visket ut. — Espen Astor Iversen

På kort tid har grenseløs optimisme og begeistring blitt skylt vekk av en uventet bølge med sinne, frustrasjon og kritikk.

De negative trollene, som stort sett har vært stille i tre-fire år nå, styrter ut fra sine gjemmesteder. «Det er ikke godt nok». «Spillernes innsats er under pari». «Stakkars Berisha kan bare selges, nå som det ikke blir gullkamp likevel». «Nå er det sluttkjørt igjen! Så lenge varte det».

[ Tok til tårene foran fansen etter tapet: - Et mareritt ]

Slik er det i Stavanger. Underdogstempelet Viking har levd med i flere sesonger er i ferd med å bli visket ut. Da er veien svært kort fra himmel til helvete. Vi er i ferd med å nå en slags normal igjen.

Det er derfor det er så enorm forskjell på å styre en klubb i en av de fire store byene i Norge og for eksempel et lag som Bodø/Glimt. Kravene fra omgivelsene er helt andre. Tålmodigheten så mye mindre. Du vil aldri få veldig mye tid på deg til å bygge eller snu noe. Egentlig er det ganske naturlig. Mekanismene er helt like i alle andre klubber som har størrelse og pondus i egen land i Europa.

Så er kritikk OK – så lenge den er konstruktiv.

Den viktigste enkeltgrunnen til det som nå bygger seg opp er at de fleste skjønner at Molde og Lillestrøm er i ferd med å dra fra. Gullsjansen, som så ut til å være høyst reell, svinner fort. Det var ikke slik det skulle bli.

Konsekvensene av det hele blir at de fulle tribunene og voldsomme entusiasmen forsvinner raskt. Mye raskere enn det tok å bygge det opp. Fotball er ferskvare.

[ Nå er Viking-profilen ferdig med ni års høyere utdannelse ]

De kritiske ytringene og spørsmålene vil tårne seg opp rundt Morten Jensen, Bjarte Lunde Aarsheim, Erik Nevland og co. om det fortsetter.

Samtidig er det nå den unge gjengen virkelig skal få røynt seg. I denne motgangen skal vi for første gang få se hva de egentlig er laget av.

I medgang er alt enkelt og de positive effektene er selvforsterkende. Det er de også i motgang. Holder alt snakket om utvikling før resultater vann? Klarer de å holde hodene på et stabilt sted?

Nøkkelen fotballmessig er å skape sjanser. Flere enn i de siste kampene. Klarer Viking det – samtidig som de er mer gjerrige – så vil det snu.

Det er først når lag ikke skaper nok sjanser over tid det virkelig er trøbbel i gjære.

Kristiansund i cupen bør være en utmerket mulighet for å starte med å bygge på banken med plussopplevelser og selvtillit. For dette kan fortsatt snu. Man må bare ha troen og bry seg like mye som en strigråtende Kristoffer Løkberg etter kampen mot FK Haugesund.

Det er Viking mer enn gode nok til.

[ Derfor åpnes det for omkamp om Lassa ]