Paradokset på venstresiden

Den Viking-oppflaskede Rennes-backen Birger Meling (27) sto bak den beste norske redningen mot Sverige søndag. Det gjorde han med en vellykket utførelse av det som egentlig er en «dødssynd» for forsvarer. Han snudde «rauå te».

Meling, som i sin tid ble målt og funnet for lav i Viking, har utviklet seg til en moderne kanonback. Rask, stadig mer solid bakover, smart og med en god fot. 37 kamper og gode kritikker i en fransk toppklubb taler sitt eget språk. Det språket skjønner også landslagssjef Solbakken. Han er akkurat en slik type back spillestilen krever. Norge fosser mot et nivå som gjør at vi fort vil nå et mesterskap.

Det blir høyst sannsynlig med lysluggen som førstevalget.

Meling er bare en av flere svært gode venstrebacker som er født her i byen. Under ham finner vi også flere navn som fort kunne vært aktuelle for troppen om Meling eller Fredrik Bjørkan var ute. Alle har aldersbestemte landskamper i posisjonen.

Moldes Kristoffer Haugen (Svein Ove Ekornesvåg/NTB)

Da Meling ikke ble satset på i Viking var fysikken og talentet til Kristoffer Haugen (28) en av grunnene til at det (feil) valget ble foretatt. Den nå stopperskolerte venstrebacken Viljar Vevatne (27) spilte også inn. Den samtidige backtrioen pushet nok hverandre i form av konkurranse, men det ga også en flaskehals i systemet til Viking. Det er Meling, som måtte gå via England, et godt eksempel på.

Ser du litt dypere ned i underskogen av lokale backer som ikke er så langt unna landslagsklasse, dukker også raskt navnet til Adrian Pereira (22) opp. RBK-backen har vært uheldig de siste årene. Pandemi og klubbvalg ødela mye for hans proffeventyr. I RBK har skader og omskoleringen av Edvard Tagseth vært hinder. Den Pereira vi så på slutten i Viking, med mer defensiv trygghet på toppen av alt det offensive, var i det minste noe som nærmet seg landslagstroppene. I enkelte kamper var han fantastisk.

Du har også Sola-gutten Birk Risa (24). Han ble egentlig hentet til Molde med tanke på at Kristoffer Haugen var aktuell for utlandet. Risa var en stund foretrukket i posisjonen, men har blitt mye brukt som stopper i det siste. Potensialet som back er det likevel lite å si på hos spilleren som gikk fikk sin fotballskolering i Köln.

Hva så med venstre back i Viking?

Shayne Pattynama har tatt steg defensivt, men blir fortsatt for ofte avslørt. At motstanderne legger opp planene mot å angripe mot venstresiden, og at Sebastian Sebulonsen ofte foretrekkes på feil side, er sikre tegn på at Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen ikke er helt overbeviste. All den tid de virker å ha faset ut Rolf Daniel Vikstøl er det grunn til å spørre seg om man må vurdere å gjøre noe i et av de neste vinduene.

Og hvorfor gå over bekken etter vann dersom det er en mulighet for å slippe? Selv om det kanskje blir litt dyrere.

Meling er selvsagt ikke aktuell. Neppe Risa heller. Haugen og Pereira bør derimot ikke være helt uoppnåelige som mål for sportssjef Erik Nevland. Skulle det ikke gå nå kan det uansett være smart med noen framstøt. I det minste for å signalisere interesse for framtiden.

Når det kommer til Molde-back Haugen har vi i flere år nå hørt at planen er at han nå skal ut av landet. Det kan godt hende det skjer i sommer, men kontrakten går ut etter sesongen. Det er lov å prøve – dersom ikke alder og mangel på fart taler for mye mot ham i trenernes øyne.

Rosenborgs Adrian Pereira (Ole Martin Wold/NTB)

At Adrian Pereira valgte RBK er et tema som fyrer opp mange supportere. Nærmest som en refleks legges alle mørkeblå, som har nærmet seg Værnes uten å ha en mørkeblå drakt i bagen, for hat. De prøver ikke en gang å sette seg i individets sted.

Fotballmessig og aldersmessig er Pereira som skreddersydd for Viking. Den siste tiden har han riktignok stadig spilt mer, men om han ikke er klink fast der i fortsettelsen ville det vært mye bedre å spille her hjemme.

