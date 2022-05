Hva gjør dere om budet kommer?

En skal selvsagt være var med å slå ting fast når ikke en tredjedel av sesongen er spilt, men slik det har sett ut i starten av denne sesongen er det lett å våge seg utpå: Viking har sin beste mulighet til å ta seriegull på lang lang tid.

Kanskje er de den største favoritten av alle slik det har sett ut innledningsvis denne sesongen. En halvslakk 0-0-kamp mot Godset torsdag endrer ikke på det.

De mørkeblå har tyngden, den mentale styrken, fysikken, kynismen, entusiasmen, kvaliteten, profilene, stallen, publikumet og et trenerteam til å klare dette.

Så har de også målmaskinen, lederen og krigshesten Veton Berisha. De andre får ha meg unnskyld, men han er Eliteseriens suverent beste spiss. En enmannshær. Egentlig altfor god til dette nivået.

Det skjønner han også selv og akkurat her kommer fort det gigantiske dilemmaet for Vikings to styreledere Rune Bertelsen (FK) og Stig Harry Christiansen i sommer. For hva gjør de om det store budet på Berisha faktisk kommer denne gangen? Hva gjør de om valget står mellom en fet gullsjanse og Berishas eget ønske om å komme seg ut?

Sier de ja til et salg vil byen fort rase mot dem. Sier de nei er det ikke sikkert at Veton Berisha vil se med milde øyne på at hans store sjanse til å sikre framtiden forsvinner. — Espen Astor Iversen

Jeg misunner på ingen måte lederduoen å håndtere et slikt scenario. Og det kan fort komme.

Mulighetene er større for at noen vil bla opp det koster å kjøpe Berisha i internasjonal fotballs hovedvindu. At Berisha er blitt 28 år behøver ikke å bety så enormt mye. Et poengsnitt på over en scoring eller assist per kamp over tid gjør derimot det. At han også beviselig kan slå i bordet med tall på høyintensitetsløping og sprinter som topper navn som Sadio Mané og Mohamed Salah gjør så definitivt også det!

At Veton Berisha nå faktisk er med i det norske landslaget igjen, og at han får spilletid i kampene, er også et moment. Ikke bare fordi det er et utstillingsvindu, men også på grunnlag av regler om arbeidstillatelse i England. Etter Brexit må man møte en hel del kriterier for å få det, men unntaket er om man har spilt en god del for et av landslagene som er ranket topp 50 i Europa det siste året. Berisha har vært involvert i begge kampene i år og i to landskamper på slutten i fjor. Her er det fort i ferd med å åpne seg et nytt og pengesterkt marked.

[ Sjekk Solbakken-tallene: - Har skrudd opp risikonivået ]

Det er viktig å huske at Viking har hatt store utgifter med Berisha. Derfor må klubben også ha meget godt betalt for å få pengene igjen. Han er blant klubbens best betalte med noen millioner årlig, Viking betalte sju millioner i overgangssum, Brann skal ha en del av neste salg, spilleren har fått signeringsbeløp og det er avskrivninger i spill. På toppen av det har han en enorm verdi både sportslig og markedsmessig. Så skal han forsøksvis erstattes. Det er derfor man har antydet summer på 35–40 millioner kroner for at det skal bli aktuelt.

Dette er mye penger for de fleste klubber i Europa for en 28-åring. Spesielt en som har store scoringshull på CV-en fra Tyskland og Østerrike – fordi han ble misbrukt på vingen. For en klubb i Premier League, eller toppen av Championship, er den summen ikke avskrekkende. Faktisk kan det nok fort være «worth a punt» med tallene og prestasjonene hans i mente.

Og hva gjør herrene Christiansen og Bertelsen i Viking om 40, 50 eller 60 millioner kommer på bordet – samtidig som Viking leder Eliteserien?

[ Frustrert og irritert: - Må lære av dette ]

Sier de ja til et salg vil byen fort rase mot dem. Sier de nei er det ikke sikkert at Veton Berisha vil se med milde øyne på at hans store sjanse til å sikre framtiden forsvinner. Man skal huske på at det er to sider av en sak her. Selv om mange blodfans peker på at en kontrakt er en kontrakt er verden langt mer sammensatt i praksis. Ville du vært tro mot din arbeidsgiver om noen ønsket å gi deg en ekstra null på lønnsslippen? Det er nesten for en gordisk knute å regne.

Så skriver jeg nesten av en grunn. Kanskje kan man være litt kreativ for å finne en løsning?

Hva om man eventuelt forhandler om et salg hvor spilleren først slippes etter den norske sesongen?

Eller hva om Viking får med seg næringslivet i byen på lag for å beholde Berisha her. Gir ham muligheten til å få drømmelønn på nivå med en utenlandsproff i Viking i noen år i stedet? Det vil selvsagt kreve en forståelse fra de andre spillerne i klubben. Hvis ikke sprekker hele lønnssystemet i Jåttåvågen. Men det må da være mulig å leke litt med tanken? De fleste ønsker seg nemlig et gull. Også spillerne. Samtidig skjønner alle at forutsetningene er noen helt andre uten Berisha.

Det heter seg at ingen er uerstattelige. I dette tilfellet er det en sannhet med modifikasjoner.

For hvor skal Viking, på sitt budsjett, finne en spiss som scorer nesten i hver kamp? En som serverer assister i øst og vest, er lederen i laget og omtrent løper mest i Europa?

[ Interessen har eksplodert: - Skal ikke glemme hvordan vi kom oss tilbake ]