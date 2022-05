Viking-assistent blir landslags-assistent

Bernardo Cueva blir ikke med videre i landslagssjef Ståle Solbakkens trenerapparat. Inn kommer Pål Fjelde fra Viking. Det melder NFF.

27-åringen er assistenttrener og analyseansvarlig i Viking. Han har også erfaring som spiller, og står med kamper for blant annet Viking, Bryne og St. Mirren.

– Nå henter vi inn en ung, norsk, ambisiøs trener som skal bidra i analyse-teamet sammen med Andrew. Pål vil i tillegg ha et spesielt ansvar for dødballer. Jeg har stor tro på at Pål er rett mann for oss, og at han kan være med å bidra i flere år fremover. Det ligger en verdi i å utvikle norske trenere, og vi er veldig takknemlige for at Viking legger forholdene til rette for at Pål kan bli med oss, sier Solbakken.