Viking-supporter ble dømt for rasisme

Det melder Aftenbladet tirsdag formiddag.

Mannen på 34 erkjente umiddelbart forholdet da personene rundt ham på Felt O på SR-Bank Arena konfronterte ham med det. Han ble utestengt av Viking umiddelbart og forholdet ble også anmeldt av klubben – slik praksis i norsk fotball nå skal være i rasismesaker. Dette har fotballen selv vedtatt på Fotballtinget.

Mandag ble rettssaken mot ham holdt og tirsdag ble han funnet skyldig i brudd på det såkalte hatparagrafen – som er paragraf 185 i straffeloven.

Mannen har ifølge Aftenbladet vært klar på at han ikke er noen rasist og at han angret veldig på utsagnet på direkten under rettssaken.

Ifølge avisen har tingrettsdommer Arild Dommersnes skrevet følgende i dommen.

«Retten legger til grunn at tiltalte har forholdt seg som beskrevet. Utropet inneholder en oppfordring til vold som er koblet til en negativ omtale av vedkommende spiller som. Sett i sammenheng er det dermed en klar forhåning av vedkommende spiller grunnet dennes hudfarge».

Videre framkommer det at retten mener ordene mot Amahl Pellegrino, beskrevet som å være “knekk beina på den negeren” var ment for å håne. Retten mente at det ikke kunne forstås som en alvorlig ment oppfordring til vold.

34-åringens forsvarer fikk ikke medhold i at det er formildende at han alt har fått en straff fra Viking og er utestengt.

Noe formildende var det likevel at han straks erkjente forholdet og angret.

Mannen ble dømt til 18 dagers betinget fengsel med prøvetid på to år. Han må også betale en bot på 20.000 kroner.

[ Tiltalt for rasisme - kan sette viktig presedens ]

Saken vil sannsynligvis bidra til å skape presedens for denne type saker på idrettsarrangement. Da RA snakket med statsadvokat Arvid Malde i mars sa han følgende:

– Det er tatt ut mange tiltaler etter denne paragrafen. Nå har ikke jeg full oversikt, men selv har jeg har aldri tatt ut en slik tiltale i forbindelse med en fotballkamp. Dersom dette er en av de første sakene at det blir tatt ut tiltale etter rasisme på en fotballstadion, så vil det skape en viktig presedens i forhold til hva man kan rope på en fotballbane eller på stadion, sa Malde til RA.

Daglig leder Eirik Bjørnø i Viking kunne den gangen heller ikke huste at det faktisk hadde blitt tatt ut tiltaler i lignende saker.

– Uten tvil kan dette danne presedens for fortsettelsen, sa han til RA.

[ Viking utestenger supporter etter rasisme ]