Den klart mest salgbare i Viking

Statistikk kan brukes til så mangt, men det er liten tvil om at Viking har vært landets beste fotballag om du lager en tabell med kampene hvor stopperduoen David Brekalo og Gianni Stensness har vært på banen sammen.

Ikke siden Hannu Tihinen og Toni Kuivasto stengte igjen bak hos Viking helt i starten av dette årtusenet har de mørkeblå hatt to så gode stoppere.

Duoen er selve grunnen til at laget kan stå høyt – uten å være livredde for overganger. Bare spør Glimt!

Samtidig er det mye som peker på at det er David Brekalo som er den mest attraktive – akkurat som Tihinen var det før han ble solgt til Anderlecht i 2002.

Den 23 år gamle sloveneren framstår nå som den klart beste stopperen i Eliteserien. Litt mer nonchalante Stensness hadde kanskje ikke sett like god ut sammen med en annen makker?

Det er nemlig Brekalo som er sheriffen bak hos Viking. Stensness har vært tydelig på det i samtaler med RA og sier at det omtrent er verdens letteste ting å spille sammen med mannen som nylig debuterte for det slovenske A-landslaget.

Vikings speidernettverk skal ha umåtelig stor ros for at de identifiserte Brekalo før alle andre. Det var noe med både type og tall som var så tiltalende. Ole J. Askeland fortalte i forbindelse med overgangen at dette var en spiller som lå rett bak A-landslagsspillerne statistisk. Det til tross for både kyssesyke og koronaproblemer.

I Viking har han fått det ytterligere ut. At klubben kun betalte litt i overkant av en million kroner for ham er ganske sykt!

Når det kommer til salgbarhet ut fra Jåttåvågen er det nærliggende å tro at Brekalo er det klart heteste navnet Viking har. Han er blitt en av tre virkelige signaturspillere sammen med Zlatko Tripic og Veton Berisha.

Som stopper er David Brekalo på mange måter en hybrid av to tidsaldere i fotballen. Han er stor, sterk, kompromissløs, god i luften, livsfarlig på offensive dødballer – og full av tjuvtriks. Han er også en leder og innpisker. Den delen er ikke ulikt den gamle britiske stopperskolen. Når du legger på høy fart, teknikk, stor fotballforståelse – og store evner med ball etter futsalspilling i oppveksten – sitter du også igjen med det viktigste som kreves av en «moderne» stopper.

Dette ser selvsagt speiderne og kjøpende klubber. Brekalo er også i en alder hvor han har de beste årene foran seg. Han har en stor oppside og kan bli markant mye bedre – i motsetning til Berisha og Tripic.

For Brekalo er Viking en mellomstasjon på veien til noe større. Det var han klar på da han signerte.

Allerede nå spiller han på et nivå som bør gjøre ham attraktiv for virkelig store ligaer. Med litt flere landskamper i sekken, slik at han får arbeidstillatelse, tror jeg fort England kan være realistisk. Stilen ville utvilsomt passet. Nivåmessig hadde han klart seg fint hos de beste i Championship. Kanskje også allerede nå i en av de mindre klubbene i Premier League. Kommer budene derfra er Viking sjanseløse på å beholde ham – og uten Brekalo endrer forutsetningene seg.

Morten Jensen sa søndag til meg at han er overrasket om ikke de spillerne som er her nå også avslutter sesongen.

Det er lov å drømme, men jeg håper Viking er godt i forkant med å se etter erstattere.

Spesielt for David Brekalo.

Der vil budene begynne å komme. Allerede i sommer.

