Tapet Viking kan dra så mye lærdom fra

Rent fotballmessig tydet semifinalen mot Glimt på at Viking har tatt ytterligere steg. Dette var nemlig en merkbar progresjon fra de to møtene i fjor.

I bortemøtet i 2021 fikk riktignok Viking med seg ett poeng. Måten de gjorde det på var likevel kynisk. Bussen ble parkert etter alle kunstens regler i en 4-5-1-variant og marginene var med.

Hjemme i Stavanger prøvde Viking å spille sitt eget spill i sin egen formasjon. Det funket dårlig. Man endte i realiteten med å legge seg bak med seks forsvarere – og ble helt utspilt.

Oppskriften som kom på bordet torsdag var egentlig noen marginer fra å gi Viking den etterlengtede seieren mot Norges beste lag de siste to årene.

Når man er så nær sier det også noe om Vikings nivå.

Hadde VAR vært i bruk alt nå ville nok dommer Ola Hobber Nilsen vist ut Japhet Sery Larsen etter noen få minutter. Da hadde det hele fort sett totalt annerledes ut.

Valget om å spille 5-3-2 defensivt mot Glimt står godt mot deres 2-3-5-formasjon i press og med ball. Kjetil Rekdal og Rosenborg lyktes nylig godt med det. Det var også tatt elementer fra det Roma og José Mourinho fikk til da de slo fenomenklubben fra det kalde nord ut av europacupen.

Det var egentlig liten grunn til å bli overrasket over de formasjonsmessige valgene og noen av de andre grepene – selv om det selvsagt er litt gambling å gå bort fra det vante.

I andre omgang var det Bodø/Glimt som hang i tauene. Det er sjeldent å se laget bli spilt så dype hjemme på Aspmyra. Viking så også ut som de orket mer ut over kampen.

Dette kan Viking ta med seg inn i helgens seriekamp og bygge videre på. Muligheten til tre poeng er forbannet god!

Ikke minst fordi revansjelysten også vil ligge tykt smurt på hos Vikings spillere.

En seier i serien vil være ekstremt verdifull og gi tro på at det er mulig å riste Glimt ned fra tronen. Allerede i år.

Selv om spillerne til Viking var bitre over omstendighetene torsdag klarte flere av dem også å være analytiske etter semifinaletapet. Du kunne nesten se at de hadde fått smaken av blod! At troen hadde styrket seg på at dette Glimt-laget er mulig å slå. Både i enkeltkamper og kanskje over tid.

Det var også et par andre ting som er verdt å merke seg med den gode planen til Viking mot Glimt. Her var det tydelig tatt noen spesialgrep for å framstå mer direkte.

Markus Solbakken var ute av laget. Neppe helt uten grunn.

Midtbaneankeret er god i gjenvinning. Han er også er ganske bra på å vri spillet. Samtidig er han også tidvis for omstendelig i måten han slår pasninger. Litt for mange går bakover og på tvers.

Glimt er eksperter på å bryte slike ballbaner og utnytte det til brudd og lynraske kontringer. Solbakken passer nok aller best når Viking har ballen veldig mye. Må man være ekstremt direkte finnes det bedre alternativer foreløpig.

Man skal selvsagt aldri ta FOR mye hensyn til motstanderen i taktiske valg. Samtidig er Glimt på et nivå hvor det faktisk må gjøres. Dette er en kode som må knekkes. Viking er kanskje i ferd med å gjøre det. Denne gangen så det ut som avveiningen mellom eget spill og hensyn til motstanderen klaffet.

Seieren kan være rett rundt hjørnet. Kanskje allerede på søndag på SR-Bank Arena.

Oppskriften ligger nå på tegnebrettet. Det handler bare om å perfeksjonere.

Ser en på det større bildet kan semifinaletapet i Bodø fort være en trigger for å faktisk kunne ta det aller siste steget. Sulten etter det har neppe blitt mindre etter dette.

Utenfor banen er det også mye å lære. Ikke minst i forhold til hvordan suksess ikke skal håndteres.

Avisa Nordlands kommentator Børre Arntzen stilte før kampen spørsmål om Glimt er i ferd med å bli høye og mørke. Det handlet om alt fra generell kynisme, treningsleir i Spania da Norge var stengt ned, walkover i kvartfinalen av NM, presseskepsis fra treneren, mindre åpenhet og tilgjengelighet – og ikke minst måten kritikk blir håndtert på.

Det har kommet en del av det i det siste. Det gjør det ofte når du blir nummer én og suveren.

På samme tid var den store snakkisen i avgangshallen, da charterflyet til Viking skulle hjem, hvor lite velkomne folk følte seg på besøk i Bodø.

Den mye omtalte piggtråden på stadion var borte. Ekstrem kroppsvisitering av samtlige, to kummerlige plasttoaletter til 250 supportere og generelt lav toleranse fra politiet falt ikke veldig i smak. Kommentator Arntzen fikk styrket sin sak blant Viking-gjengen – selv om mange også var pinlig berørt av den uheldige AN-saken med Kolbjørn (77) som fikk ødelagt sitt Glimt-flagg.

Om Viking er så gode at titler og konsekvenskamper blir hverdagen, slik det er i Bodø, håper jeg alle involverte fortsetter i stilen som har fått Stavanger til å bli nyforelsket i sin klubb.

Du kommer nemlig ganske langt med åpenhet, ydmykhet, folkelighet, hardt arbeid og et smil.

Det må man ikke glemme på toppen heller.