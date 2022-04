Rogalandsderby framskyndet med tre måneder

Årsaken til endringen er Vikings europacupdeltakelse i sommer. Laget får sjansen i kvalifiseringen til conferenceligaen for bronsen det tok i Eliteserien sist sesong.

Viking – Haugesund er en del av den 16. serierunden og skulle egentlig vært spilt 31. juli.

Det er den andre Viking-kampen som er blitt framskyndet. Også rogalendingenes hjemmemøte med Strømsgodset fra 18. runde blir avviklet langt tidligere enn terminlisten la opp til.

Norges Fotballforbund åpner for å flytte serieoppgjør for å gi lag bedre forberedelser til spill i Europa. Tiltaket gjør at Molde og Lillestrøm skal spille hver sin «sommerkamp» i mai.

Bodø/Glimt går inn i 1. kvalifiseringsrunde til mesterligaen i juli.

(©NTB)