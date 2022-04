Gambling med egen selvtillit

Bortekampen mot Odd i Skien var av den tøffe sorten. Fotball handler om spill og motspill. Denne gangen var oppgaven for trenerduoen å finne mottrekkene til en annerledes måte å spille på enn hva mange norske lag normalt står for med 4-3-3-formasjon som ramme.

Spesielt etter pause ble den knuten løst opp. Viking skapte mange sjanser. Langt flere enn hva de gjorde i sesongens to første seriekamper. Slik blir det ofte når motstanderen tar høy risiko. Det gjorde Pål Arne Johansens menn. Selv om Odd også hadde en kanon i tverrligger hadde det likevel vært lite å si på om bortelaget hadde ledet med både ett og to mål da overtiden kom.

Nå er rekken brutt. Spillerne har fått en påminnelse om sin egen overvinnelighet. — Espen Iversen

Slik var det imidlertid ikke. Kevin Kabrans mål etter 88 minutter hadde kun gitt balanse og gode muligheter for ett poeng.

I stedet for å parkere bussen kjørte Viking på videre i det som ble åtte minutter med overtid. En ganske så hodeløs jakt på seieren. Selv med ti mann på banen ble det slik – selv om det neppe var meningen.

Etter at to poeng ble til tre for seier i norsk fotball, pisket gjennom av Tom A. Schanke i 1987, er verdien av å spille uavgjort ganske mye lavere rent matematisk. I så måte har Jensen og «Batty» et poeng. Det ble også bevist ved opprykket i 2018. Samtidig skal man heller ikke kategorisere U som helt verdiløst. Ett poeng mot Odd ville gitt Viking delt serieledelse og medaljeplass i stedet for 5. plass på tabellen.

En viktig del av verdien, som ikke er matematisk basert, ser også ut til å gå glemt.

Nemlig selvtillit.

Det er noe helt eget ved å være ubeseiret. Å ha en rekke gående. Følelsen av å være uslåelig skal ikke undervurderes i en prestasjonsgruppe. Spesielt ikke inn mot kamper som de to mot Bodø/Glimt denne uken.

Vikings rekke hadde løpt siden Sarpsborg 08 på hjemmebane i avslutningen av forrige sesong. Den hadde gått gjennom vinterens treningskamper mot MLS-lag, et par cupdueller og de to første seriekampene.

Nå er den brutt. Spillerne har fått en påminnelse om egen overvinnelighet.

Det er på én side lett å skjønne at Vikings trenere ble revet med. De har tidligere lykkes enormt godt med både offensiv tankegang, friske bytter og gambling. Dessverre endte det med overmot denne gangen. Morten Jensen erkjente også med fasit i hånd at de selvsagt angret.

En ting er likevel vanskelig å skjønne. Det er logikken med at det var Viking som måtte opp for å styre kampen og overbefolke Odds banehalvdel dypt inn i overtiden. Har de helt glemt ut eget lags ekstreme spisskompetanse på kontringer? Har de blitt så opphengte i sine nyervervede evner til å «dominere» med høy ballbesittelse at minnet om en lynrask og velregissert kontring er borte?

Her var det Odd som spilte hjemme. Dersom Viking hadde lagt seg bakpå, med sine svært duellsterke stoppere som skjold, ville publikum pisket hjemmelaget rett fram. Da er det nærliggende å tro at det ville åpnet seg et par svært gode overgangstilbud for bortelaget. Hvis ikke ville Viking sikret seg det ene poenget – som hadde vært både viktig og høyst akseptabelt.

Det er også godt mulig at Zlatko Tripic heller ikke hadde kuttet opp kneet, i en sklitakling høyt i banen, og vært svært usikker til Glimt ganger to.

Nå må de i stedet reise til løvens hule for NM-semifinale med en knekk i selvtillilliten. Kanskje kan noen spørsmål begynne å snike seg inn? Muligens kan det ha noe med evnen til å score mål å gjøre – etter kun tre på de første tre seriekampene. Det er i seg selv ikke imponerende.

Uken vi nå har innledet vil gi flere viktige svar. Reiser Viking seg direkte? Hvor sterke er de mentalt? Hvor gode er de mot de aller beste? Hvor gode er Viking til å kontre mot en motstander som er enda bedre til å dominere kamper med tallmessig overtall og ballbesittelse enn Viking? Totalen vil gi oss en tidlig indikasjon.

På hvor Viking egentlig står i 2022.

