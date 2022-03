Bidro sterkt i største målfest på 30 år

Ikke siden 10-0-seieren over San Marino i 1992 har et norsk A-landslag bydd på større målfest enn på Ullevaal tirsdag.

De lokale navnene bidro også sterkt. Kristian Thorstvedt fikk sjansen fra start og leverte som han så ofte har gjort for Ståle Solbakken. Belgia-proffen både scoret og ordnet målgivende – 30 år etter at hans far Erik sto i mål da Norge vant 10–0.

Veton Berisha kom på sin side inn med 18 minutter igjen. Viking-kapteinen var god og mye involvert da Norge herjet med en motstander som tidlig ble redusert til ti mann. Han slo målgivende til Mats Møller Dæhli.

Norges Veton Berisha bytter med Kristian Thorstvedt under privatlandskampen i fotball mellom Norge og Armenia på Ullevaal Stadion i Oslo tirsdag. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Blant spillerne med Viking-binding var også Union Berlin-proff Julian Ryerson. Lyngdølen fikk en omgang.

Mest herjet likevel en jærbu. Erling Braut Haaland var enorm og scoret to før han ga seg ved pause – etter å ha fått tøff behandling.

– Vi hadde et monster av en spiss i første omgang. Det var et powershow på høyt nivå. Noen av maksaksjonene til Erling er ikke vist på norsk jord før. Taktskiftene hans, jeg kaller det eksplosjoner, og teften for å angripe rom. Det og timingen i løpene er morsomt å se på. Du gnir deg litt i øynene, sa Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

King leverte

Kampen ble også en opptur for Joshua King.

Han har ventet lenge på sjansen fra start hos Ståle Solbakken. Da han fikk muligheten svarte han med tre mål og kyss på kinnet til Erling Braut Haaland i 9-0-seieren.

King hadde ikke scoret for Norge siden 2019.

– Personlig var det gøy å få starte igjen. Det var alt i alt en god dag på jobben. Jeg mener jeg er god nok til å starte på landslaget, men respekterer at Ståle (Solbakken) har en tøff oppgave. Jeg har ventet på sjansen min. Jeg synes det har gått litt lang tid før jeg fikk sjansen, sa King.

– Det var litt trist med det røde kortet. Vi ville egentlig trene elleve mot elleve.

Trippelen sendte ham opp i 20 landslagsmål. Med det tangerte han Jan Åge Fjørtoft.

Jørgen Juve topper med 33, og han spilte siste gang i 1937. I nyere tid er John Carew (23), Tore André Flo (23) og Ole Gunnar Solskjær (23) de giftigste for Norge.

To kjappe

Kings to første mål mot Armenia kom i løpet av få minutter på et straffespark og en heading etter corner. Han ga Haaland et kyss på kinnet etter 2-0-scoringen.

Etter pause fikk King sin tredje fulltreff for kvelden da en heading traff ham og sendte ballen i nettet.

Watford-spilleren hadde en rekke innhopp under Solbakken, men fra start fikk han ikke prøve seg før tirsdag.

– Han responderte bra, sa Solbakken om Kings innsats.

Frenetisk

Haaland og Kristian Thorstvedt scoret også i løpet av snaut ti frenetiske norske minutter i 1.-omgangen. Haaland la på til 5–0 på overtid av førsteomgangen. Det var hans 17. landslagsmål på 15 kamper.

Mats Møller Dæhli og Alexander Sørloth (to) kom også i målprotokollen.

Armenia fikk en spiller utvist etter 17 minutter på stillingen 0–0.

---

FAKTA

Landskamp fotball menn i Oslo tirsdag:

Norge – Armenia 9–0 (5–0)

Ullevaal stadion, 9032 tilskuere

Mål: 1–0 Erling Braut Haaland (24), 2–0 Joshua King (str. 28), 3–0 Kristian Thorstvedt (30), 4–0 King (33), 5–0 Haaland (45), 6–0 King (59), 7–0 Mats Møller Dæhli (80), 8–0 Alexander Sørloth (86), 9–0 Sørloth (90).

Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen, Danmark.

Gult kort: Khoren Bayramyan (22), Armenia.

Rødt kort: Arman Hovhannisyan (17), Armenia.

Norge (4-3-3): André Hansen – Marcus Holmgren Pedersen (Julian Ryerson fra 46.), Andreas Hanche-Olsen (Stefan Strandberg fra 63.), Kristoffer Ajer, Fredrik Bjørkan – Martin Ødegaard, Sander Berge (Fredrik Aursnes fra 46.), Kristian Thorstvedt (Veton Berisha fra 73.) – Mohamed Elyounoussi (Mats Møller Dæhli fra 20.), Erling Braut Haaland (Alexander Sørloth fra 46.), Joshua King.

Armenia (4-4-2): David Yurchenko – Jordy Monroy, Varazdat Haroyan (Davit Terteryan fra 68.), Styopa Mkrtchyan, Arman Hovhannisyan – Tigran Barseghyan, Solomon Udo (Hovhannes Harutyunyan fra 34.), Eduard Spertsyan (Gevorg Ghazaryan fra 34.), Khoren Bayramyan (Artem Avanesyan fra 46.) – Vahan Bichakchyan (Hovhannes Nazaryan fra 34.), Erik Vardanyan (Kamo Hovhannisyan fra 21.).

---