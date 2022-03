Forholdet til Berisha på frysepunktet hos mange

Tross 22 scoringer i fjor har landslagsspissen måttet tåle relativt mange kritiske røster fra sine egne denne vinteren og våren. Meningene er delte, men Hordenes leder Roar Åkerlund var blant dem som hisset seg opp etter oppgjøret mot KFUM. Han, og flere i det som går under samlebetegnelsen «Felt O», likte svært dårlig at Berisha ikke feiret mot dem. Oppfatningen deres er at når så mange Viking-supportere har mobilisert på en bortekamp skal det vises glede mot dem. Både ved scoringer og etter kampene. Ved å løpe utover i banen mente han at Berisha gjorde det stikk motsatte – og ga klart uttrykk for det overfor RA.

Også tidligere har mange av de sentrale skikkelsene i supportermiljøet i Viking pekt på det samme. Samúel Fridjónsson har også blitt kritisert. Både for feiring mot KIL i cupen sist og mot bortefansen da han scoret mot Odd i serien i desember.

Konfrontert med feiringene har både Berisha og Fridjonsson selv vært tydelige på at det ikke ligger noe som helst bak dem.

Jeg har tidligere hyllet Viking-fansen og «Felt O» for måten de har dratt Viking opp av sølen på kommentarplass. De er mye av grunnen til at det er blitt kult å heie på klubben igjen. At de mørkeblå aldri hadde kommet så langt, på så kort tid, uten dem står jeg fortsatt i aller høyeste grad inne for.

Deres nylige politiske involveringer, både mot omlegging av seriesystem og Qatar, er det bare å rose. Å snakke om at idrett og politikk må holdes atskilt er bare vås. Det er selve oppskriften på fritt leide for pampene.

Faktisk har det gått såpass langt at flere har tatt til orde for at Berisha bør frattas kapteinsbindet til fordel for Zlatko Tripic. — Espen Iversen

Idrettspolitikk er tvert imot en egen del av politikken. Det fikk de også fansen demonstrert på en fin måte på FKs årsmøte nylig. Da bidro de til å banke gjennom vedtekter som gjør at Viking nå skal ta avstand både fra sponsorer med bindinger til enkelte regimer - og eventuelle treningsleirer dit. Man må være til stede der beslutningene tas om det er mulig. Der er fansen til Viking på ballen!

Om de skal legge seg for mye opp i hvordan spillerne feirer mål kan godt være å dra det litt langt.

Det er ikke alltid like lett når adrenalinet bruser og jeg har aldri hørt noe annet direkte fra Berisha selv enn at han elsker Viking-fansen.

Samtidig er det helt åpenbart at i denne «konflikten» ligger det mer bak enn bare målfeiringer hos en Veton Berisha – som også selv har utvist synlig frustrasjon på treninger og kamper i vinter.

Mange satte nok kaffen i halsen da Viking-talismanen 27. september i fjor fortalte RA at han er åpen for et nytt utenlandseventyr. Ikke for enhver pris, men om rett klubb og tilbud dukket opp.

Akkurat det er det mulig å skjønne. En fotballkarriere er kort. Selv om Berisha er svært godt betalt i Viking-målestokk kan han plusse på summer som gjør ham økonomisk uavhengig resten av livet om han drar ut til rett klubb. Likevel var det nok mange som ikke så det komme.

Den overraskelsen tror jeg i stor grad henger sammen med måten han forlot Brann på. Selv om det er delte meninger også her befinner nok mange seg i leiren som mener at han tok det et skritt for langt med måten han presset fram en overgang på vinteren 2020. De følte faktisk med Brann som klubb – selv om det er en mangeårig rival og mente det moralsk sett var over streken.

Da stiller folk seg raskt spørsmålet om han kan finne på det samme i Stavanger. De lurer på hva som har skjedd i kulissene i vinter? Hvorfor har han svart så ullent på spørsmål både om overganger og frustrasjon? I hvor stor grad har Veton Berisha, og agent Jim Solbakken, presset på for å komme seg ut?

Ifølge Viking kom det ikke et eneste bud å forholde seg til i vinter. Det eneste budet på Berisha det siste året kom fra Molde i fjor sommer. Også i vinter uttrykte de interesse.

Eirik Bjørnø og co. har hele tiden vært glassklare på at Berisha vil blir svært, svært dyr. På samme tid har de ikke benektet at det finnes en løs avtale om «å ikke stå i veien» dersom rett klubb dukker opp. Hva som er sant vet bare de involverte, men det som er klart er at det er på høy tid å ta en debatt om hvorvidt utkjøpsklausuler bør erstatte håndtrykk, ord mot ord og gråsoner i norsk fotball. Det bør bli en tingsak.

Rett klubb hos fansen i Berisha-saken er i alle fall ikke Molde. Det er lett å skjønne at det er som å vifte en rød klut foran en illsint okse.

At ikke Berisha, og spesielt Viking selv, kategorisk og umiddelbart avviste en overgang dit falt mange svært tungt for hjertet. Dette påpekte jeg også selv i en kritisk kommentar da det sto på.

Når det er sagt gikk Berisha selv lengre enn Viking med å avvise en overgang til Molde. Fansen skal huske på at han uttalte at det «per nå var uaktuelt». Problemet var bare at han til Aftenbladet reserverte seg med «at du aldri vet i fotballen».

Akkurat nå er forholdet til Veton på frysepunktet hos mange av Vikings tilhengere. Det er en trist situasjon – på vei inn i en sesong hvor klubben sjeldent har stått bedre rustet sportslig. Det er også en vanskelig situasjon. Man må respektere at det er delte meninger.

Faktisk har det gått såpass langt at flere har tatt til orde for at Berisha bør fratas kapteinsbindet til fordel for Zlatko Tripic.

Både Viking og Berisha kunne nok vært klarere i sin kommunikasjon utad. Det ville hjulpet. Samtidig er det ikke å komme bort fra at spilleren fortsatt ønsker seg en ny tur ut.

Det er ikke så lenge til overgangsvinduet åpnes igjen. I sommer vil nok saken ende med ett av to utfall:

Det er at Berisha faktisk selges og drar ut – eller at han snur og skriver en ny kontrakt med Viking.

Å fortsette som nå, til kontrakten går ut om halvannet år, er neppe en løsning verken Berisha, Viking eller fansen lever godt med.

