Stabæk henter portugisisk assistent med Viking-fortid

Stabæk opplyste om ansettelsen torsdag.

Vicente er et ukjent navn for de fleste, men han er godt kjent med norsk fotball. Portugiseren var bosatt i Norge over fem år i perioden 2013 til 2017. Etter å ha vært i Bergsøy, Follo og Viking i ulike roller ble han hentet til FC København. Etter én sesong i Danmark ble han hentet hjem til Portugal.

I Viking var han mellom 2016 og 2018 og jobbet i akademiet. Blant annet var han med Thomas Pereira på juniorlaget da Bård Wiggen og Ståle Solbakken hentet ham til FCK.

Vicente var assistenten til João Pedro Sousa i Boavista fra i fjor sommer til januar i år. Han bestemte seg for å prøve noe nytt da Sousa nylig fikk tilbud om å fortsette karrieren i Saudi-Arabia.

Nå tar Vicente fatt på et nytt kapittel i norsk fotball, og Stabæks sportssjef Torgeir Bjarmann er fornøyd med å ha portugiseren på plass.

– Med Hugo får vi inn en erfaren trener, som vi tror kan utfylle det trenerteamet vi har. Han har en spennende CV og kulturell bakgrunn. At han i tillegg snakker norsk og er integrert her, er positivt. Han er fotballfaglig sterk og synes å ha et godt humør. Jeg har stor tro på at dette blir en bra tilvekst for hele klubben, sier Bjarmann i en uttalelse.

[ Viking-back lånes ut ]