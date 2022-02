Ylldren Ibrahimaj klar for LSK

26-åringen fra Arendal har en fortid i Mjøndalen og Viking. Han kommer til LSK etter et kort opphold i russiske Ural Jekaterinburg.

– Jeg var på treningsleir da jeg fikk vite om interessen fra Lillestrøm. Det var veldig spennende for min del. Etter den første praten med Lillestrøm ble interessen bare styrket. Et veldig spennende prosjekt å bli en del av. Jeg er glad for å være her, sier Ibrahimaj til lsk.no.

Han sier at oppholdet i Russland ikke ble som ventet.

– Ylldren er en veldig fin spiller å få inn til i klubben. Han har tidligere vist at han holder godt eliteserienivå, og vi tok kontakt da vi fikk vite at han ville hjem fra Russland, sier sportssjef Simon Mesfin i Lillestrøm.

(©NTB)

