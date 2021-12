Skulle en utropt en favoritt nå ville det faktisk vært liten tvil

Selv om overgangsvinduet offisielt åpner 1. januar er mye interessant skjedd allerede i Eliteserien etter at siste serierunde ble blåst av 12. desember.

Forutsetningene har, i skrivende stund, faktisk blitt ganske så radikalt endret – bare i løpet av noen korte uker med «Silly season».

Bodø/Glimt, som endte seks poeng foran Viking, har solgt både toppscorer Erik Botheim og playmaker Patrick Berg.

Den viktigste signaturen har de likevel fått. Trenergeniet Kjetil Knutsen er nok den viktigste grunnen til den enorme suksessen i nord og han blir i tre år til. Uten ham på plass ville det vært enkelt å spå Glimts fall fra toppen. Nå får de bygge videre, men de må nok en gang bygge litt fra grunnen. Går det like bra som i 2021?

Forutsetningene for de bør i alle fall ligge der. Knutsen har fått det som skal være langt over 100 millioner kroner ekstra i hendene på disse to storsalgene. Noen av de kronene vil selvsagt bli brukt. Men akkurat nå er stallen faktisk kraftig svekket hos mesterne.

Molde har på sin side mistet toppscorer Ohi Omoijuanfo til Røde Sterne Beograd. 27 seriemål er borte. Klart det kommer til å merkes! Inn er keeper Jacob Karlstrøm (TIL) kommet.

Lillestrøm er kanskje enda mer svekket. Kaptein og toppscorer Thomas Lehne Olsen var nok enda viktigere for årets overraskelseslag i Eliteserien enn Ohi nok er for Molde. Han er solgt til Shabab Al Ahli – for en altfor lav sum. Samtidig er åpenbart dette en handel som handlet mest om privatøkonomien til mannen som scoret 26 mål på 28 kamper i Eliteserien i år.

Hos Vålerenga har det ikke skjedd så mye ut over noen unggutter som er hentet opp og stallfyll som har skiftet klubb. Også hos Kristiansund har det vært stille.

Rosenborg har siden serien sluttet fått ny trener i Kjetil Rekdal. Det kan fort gå veldig bra, men det kan også gi startvansker. Hans spillestil skal fases inn og du kan være sikker på at stallen vil få endringer i det som er hovedvinduet for norske klubber.

Samtidig som det er minus, eller status quo, hos de klubbene en kan tenke seg å havne oppe i toppstriden i 2022 ser det ganske så bra ut hos Viking.

De mørkeblå har gitt bort en Tommy Høiland – som ikke var i framtidsplanene. Samtidig er ettertraktede Daniel Karlsbakk hentet inn.

Det er selvsagt ganske verdiløst å se på styrkeforholdet mellom de antatt beste klubbene i Eliteserien i romjulen. Mye vil skje når de norske klubbene også begynner å røre på seg mer med spillere inn. Viking kan også miste flere nøkkelspillere. Forsvinner Joe Bell eller Veton Berisha endrer bildet seg åpenbart fullstendig.

Samtidig er det gøy å leke seg litt med vurderinger som dette. Selv om de fleste skjønner at mye kommer til å endre seg vil nok de fleste fotballtilhengere gjøre det. Både for seg selv og på hyggelige juletilstelninger med andre likesinnede. Spesielt kjekt er det jo også om en holder med Viking.

For skulle man utropt en favoritt akkurat nå ville det faktisk vært liten tvil. Det ville vært Viking! Såpass svekket er faktisk de andre i topp tre. Kontinuitet skal man heller ikke kimse av i tetstriden. Det vil Viking ha masse av – dersom de klarer å sitte på dagens stall.

Selv om de andre lagene garantert vil handle de neste ukene og månedene vil nok også Viking gjøre sine trekk for å fylle på med spillere.

På keeperplass er det nærmest garantert at noen vil komme inn for å utfordre Arild Østbø. Klubben er åpne på at Patrik Gunnarsson er ønsket. Man er i dialog med Brentford for å finne ut om det er mulig å kjøpe ham fri fra Premier League-klubben. Får de ordnet med det vil klubben fort ha en klassekeeper. Selv om han er noe uferdig, og hadde sine brølere, er dette en mann med et voldsomt potensial. Et par av redningene han gjorde på slutten av sesongen var enestående.

Et bud på Niklas Sandberg er nok også nært forestående. Spesielt blir dette aktuelt nå som FKH igjen skal være i en dyp økonomisk krise. Sandnes-mannen har bare ett år igjen av avtalen og er sterk ønsket på venstre back av Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim. Legger du til i regnestykket at spilleren selv er åpen på at han ønsker seg til Viking gir utfallet fort seg selv. Det vil være svært overraskende om han ikke er mørkeblå til seriestart.

Så er jeg mer i tvil om at Kevin Kabran og Samúel Fridjónsson er det samme – noe som igjen kan åpne for noen nye fjes inn.

Økonomisk sett har Viking også muskler til å røre på seg i vinter.

Selv uten å selge noen er forutsetningene veldig mye bedre enn for noen år siden. Sportssjef Erik Nevland har pekt på at dersom de skal handle er det først og fremst spillere som styrker selve laget man ser etter.

Hvordan styrkeforholdet i Eliteserien ser ut i mars er det umulig å spå om nå.

Det vi kan slå fast er likevel hva som er situasjonen i romjulen – før vinduet offisielt er åpnet.

For Vikings del er den god.

Svært god faktisk!

