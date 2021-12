Disse ti tingene betyr bronsen for Viking

I rene penger var det faktisk millioner av grunner til å feire. At 3.-plassen er sikret betyr rundt sju millioner kroner for Viking i ekstra kroner fra resultatdelen av mediepotten. Klubben hadde budsjettert med rundt elleve millioner. Nå tikker 18.122.931 kroner inn på kontoene hos Eirik Bjørnø og co. Sammen med betydelige spillersalg i sommer gjør det selvsagt noe med forutsetningene for 2022. Sju millioner er ganske nøyaktig hva Veton Berisha kostet Viking tidlig i 2020. Selv om noen av kronene flyr ut igjen i form av bonuser til spillerne vil Viking sitte igjen med en meget pen sum uansett.

Bronsemedaljene betyr også inngang til spill i europacup i 2022. Sportslig sett er det en veldig fin utfordring med muligheter for noe TV-inntekter med rett motstander i kvalifiseringen. Samtidig ligger muligheten for et gruppespill der. Det vil i seg selv bety så mye inntekter at Viking nærmest kan slette klubbens gjeld skulle de få det til. Denne er fortsatt betydelig. Rundt 50 millioner.

At Viking er med i Europa betyr videre at Erik Nevlands forutsetninger for å hente inn spillere øker. Det er langt mer attraktivt for eventuelle forsterkninger å spille for en klubb som kan gi dem et utstillingsvindu til større klubber i Europa.

Muligheten til å gå inn på et høyere lønnsnivå, når man skal forhandle, kommer også som en konsekvens av bedret økonomi. Så er spørsmålet hvor mye Viking eventuelt ønsker å øke her.

[ Sikret tredjeplassen - nå skal spillerne belønnes ]

Klubben har også gjort seg mer attraktiv for de eksisterende spillerne. Europacup betyr noe. Joe Bell var i sommer klar i talen på at dette nok var en forutsetning om han skulle vurdere å ta en prat om ny avtale med Viking.

For markedsavdelingen i Viking gir dette ekstremt gode forutsetninger til å selge inn klubben for 2022. Både i form av sponsorinntekter – og på salg av sesongkort – må man kunne forvente enda bedre tall neste år.

Totalen av dette bildet er en klubb som er i ferd med å skaffe seg helt andre forutsetninger for veien videre. Økonomisk har det pekt oppover en god stund. Nå går de til et nytt nivå igjen.

Med bronse går forventningene opp. Publikum ser mulighetene for gull i 2022. — Espen Astor Iversen

Dette er også en stor bekreftelse på at Viking er på rett vei. Den kontroversielle exiten til Bjarne Berntsen i fjor ga mye usikkerhet. Ville dette rakne nå? Kan det gå bra med to lokale og uprøvde trenere på dette nivået? Svarene har man nå. Det har på ingen måte raknet. Duoen har levert så det holder og tatt Viking svært nære toppen. Det skiller nå kun seks poeng til gullet.

Klubben er allerede der egentlig. Dersom du starter å regne etter runde sju i årets serie gir det en tabell hvor det kun skiller ett poeng mellom Viking og Bodø/Glimt.

Det betyr i klartekst at Viking allerede nå holder gulltempo. Det har de også gjort en god stund. Det er egentlig kun noe innkjøringsrot med formasjon – og forsvarsrot som ble løst med kjøp – som i realiteten skiller.

Fra runde 20 til nå topper faktisk Viking formtabellen. Det forteller det meste om hvor pilene peker.

[ Slik var Viking-Odd ]

På samme tid som bronsen gir bedre forutsetninger gir det også usikkerhet.

Prestasjonen har gjort Vikings spillere attraktive. Kontinuitet er sannsynligvis uhyre viktig. Skal Viking fortsette samme tempo på poengsanking som nå bør nøkkelspillerne være de samme. Dersom Veton Berisha og Joe Bell begge forsvinner er det overhengende fare for at det rakner og må bygges på ny. Man kan ikke fjerne hjertet og motoren i laget uten at det får konsekvenser. Her får klubben tøffe valg.

For med bronse går også forventningene ytterligere opp. Publikum i Stavanger ser muligheten for gull i 2022. Et minstekrav er nok at prestasjonen fra 2021 skal gjentas. Det har en konsekvens for Viking.

Uansett skal Viking bruke denne uken til å smake på suksessen.

Det er overhodet ikke lenge siden nedrykket i 2017. Bunnen ble på sett og vis nådd da laget tapte 7–1 hjemme for VIF i slutten av oktober det året – foran knappe 1000 tilskuere. Det var smertefullt å se på.

Bare fire år senere er bildet snudd fullstendig på hodet.

Viking er tilbake i toppen av norsk fotball.

Det er bare å gratulere!

[ Viking kan sette seks klubbrekorder i 2021 ]