Justeringene som kan skape et mesterlag

Høyst sannsynlig får Viking bronse i 2021. Avstanden opp til Bodø/Glimt og Molde er ikke avskrekkende stor. Selv om Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim utad snakker om utvikling skal du være sikker på at det på trenerkontoret handler om hvilke ingredienser som må i gryten for å ta gull.

Sjelden har forutsetningene vært bedre. Klubben har riktignok mindre penger enn hovedkonkurrentene, men de har et lag som ikke er langt unna. Det er det viktigste av alt.

På samme tid kan også forutsetningene for de andre endre seg radikalt sportslig mot 2022. Om Kjetil Knutsen forlater Glimt vil det spille tungt inn. Skulle han velge Rosenborg vil det sikkert styrke trønderne, men vil det skje raskt nok?

I Molde er man fortsatt ikke enige med Erling Moe om ny avtale. Denne løper kun ut 2022. Nå er også Ole Gunnar Solskjær arbeidsledig. Kan det gi turbulens?

Da sitter vi igjen med et Viking som etter planen ikke skal endres mye på. Trenerteamet vil bli det samme. Sportssjef Erik Nevland har alt varslet at det kun skal gjøres små grep rundt stallen – såframt det ikke legges masse penger på bordet slik at klubben føler de må selge.

Det tror jeg er en lur tankegang. Kontinuitet er en nøkkel for å ta det siste steget når man er så nære.

Men noen grep må selvsagt tas. Ingen må få sovne.

Dersom jeg var i skoene til Nevland og co. ville jeg vurdert følgende grep:

At Rolf Daniel Vikstøl fikk ny avtale betyr ikke at venstrebacken er helt spikret. Shayne Pattynama har vært steingod offensivt og i 3-5-2, men han funker ikke i 4-3-3 defensivt. Det vil nok være langt lettere å omskolere ham til ving. Samtidig har Kevin Kabran ikke fått det ut i Viking. Han virker mutt og forknytt. Det er heller ikke så vanskelig å forstå. Spilleren ble hentet for å spille venstre ving, men kort tid etterpå kom Zlatko Tripic. Her bør man se på et salg for så å gi plass til Pattynama som et vingalternativ.

Om det ikke kommer fryktelig mye penger på borde bør Viking enkelt og greit si nei. — Espen Astor Iversen

Det er heller ingen hemmelighet at Viking-trenerne har svært lyst til å prøve å gjøre back av Haugesunds Niklas Sandberg. Han er nok et klart førsteønske her – all den tid Kristoffer Haugen i Molde nok ville blitt for dyr og selv vil til utlandet. Da bør selvsagt Viking gå «all in» for å styrke posisjonen.

På keeperplass leter man. Det går også på antall når Iven Austbø legger opp. Hva man finner kan bli avgjørende for 2022.

Ser man noen hakk fram er Joe Bell et usikkerhetsmoment. Han vil i utgangspunktet til en større klubb. Om det ikke kommer fryktelig mye penger på bordet bør Viking enkelt og greit si nei – selv om han da kan gå gratis etter sesongen. Han er for god og for viktig. Jeg ville fort anslått hans verdi til over 25 millioner med en lengre kontrakt.

I stedet er det nærliggende å anta at Viking og Samúel Fridjónsson erkjenner at de ikke er verdens beste macth nå. Han behøver mer spilletid og er god nok til det. Samtidig bør Viking se etter en storkanon av en indreløper. En rollespiller som er smart, mobil, duellsterk og god i luften. En robust poengspiller om du vil. Kristian Thorstvedts mål fra midten har man, naturlig nok, aldri helt klart å erstatte. Dette bør være en som tilfører noe annet enn det som alt er i klubben (om ikke Sebulonsen igjen skal skyves opp). Ut over det er totaldekningen i indreløperposisjonen god. Supertalentet Sondre Auklend kan ta steg og Fredrik Torsteinbø er på vei tilbake.

Helt på topp vil klubben få et spennende alternativ med luftstyrke om Brynes Daniel Karlsbakk sier ja. Jeg er overrasket om ikke det også vil bli diskutert rundt en sluttpakke med Tommy Høiland slik situasjonen er.

Samtidig er Veton Berisha det store spørsmålet. En gullkamp i 2022 er helt avhengig av kapteinen.

Han er fullstendig uerstattelig på et norsk fotballbudsjett. Om en klubb ikke er villig til å legge så mange kroner på bordet at Vikings samlede gjeld kan slettes umiddelbart, ville jeg kort og godt sagt nei til alle friere. Så god, og så mye verdt, er faktisk Veton Berisha.

Han er mannen som igjen kan skyte Viking til det forjettede land. Det kan fint skje allerede i 2022.

Verdien av gull ville vært langt høyere enn noe noen realistisk sett ville betalt for Berisha.

For i Viking kreves det nå neppe mer enn å treffe på tre-fire justeringer. Da har man fort en stall som kan kjempe om seriegull.

Så skal det hele også sys sammen fotballmessig. Viking har tatt steg når det kommer til å dominere kamper. Samtidig er man fortsatt noen knepp unna Bodø/Glimts unike evne til å skape overtall offensivt med fotball på avtale. Spesielt når motstanderne blir svært dype.

Er det ikke bare å besøke kilden i Orkdal selv i vinter – for litt siste input på sausen som skal sette spiss på det hele?

