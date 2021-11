Hvem er Årets Viking?

Siden 1972 har RA-leserne kåret «Årets Viking». For å ha muligheten til å vinne det høyt verdsatte kruset må vedkommende ha spilt i en tredjedel av de obligatoriske kampene – og fortsatt være i klubben når avstemningen pågår.

Avstemningen er nå kun digital og du kan stemme nederst i denne saken. Det er åpent for å stemme til og med 12. desember – altså ut sesongen.

Dette er de fem kandidatene vi har plukket ut i år:

Rolf Daniel Vikstøl (Carina Johansen/NTB)

1. Rolf Daniel Vikstøl

32-åringen har hatt kanskje sin aller beste sesong og ble nylig belønnet med ny kontrakt. Av sørlendingen får du knallharde sklitaklinger i beste Millwall-stil, hundre prosent seriøsitet, defensiv bevissthet og ærlighet. Egentlig var det åpenbart at Viking ønsket seg en mer offensiv backtype i år, men Vikstøl har vært definisjonen på stålvilje og lagspiller. Det har også gjort ham til en ekte kulthelt. 21 kamper og én scoring i serien i år. Selv om venstrebacken kanskje er spilleren med den minst pretensiøse stilen i troppen er han likevel den som er mest lik dyr fransk lagringsvin. Blir bare bedre med årene.

Harald Nilsen Tangen (Carina Johansen/NTB)

2. Harald Nilsen Tangen

Har blitt en publikumsfavoritt i 2021 og fått sitt store gjennombrudd som indreløper. Den lokale 20-åringen var lenge et kjempetalent, men han fikk det ikke helt ut. Etter fjorårets utlån til Åsane har han for alvor krevd sin rett. Unik ballkontroll, blikk for bevegelsene foran og våger stadig mer. Hva mer kan en kreve? Kanskje noen flere målpoeng, men fem mål på 24 kamper er ganske så solid. Spesielt når han egentlig opererer utenfor favorittrollen som tier.

Veton Berisha (Carina Johansen/NTB)

3. Veton Berisha

Hvilken sesong! Har omtrent et målpoeng i snitt per kamp og har passert Peter Ijehs 18 mål fra 2006 allerede. Kun Egil Østenstad har laget flere mål på en sesong for Viking enn Berisha i skrivende stund. Den rekorden kan også ryke med maks uttelling i de siste kampene. Skaper angst hos ethvert forsvar med sin oppofrende spillestil og elleville presspill. Tilbake på landslaget og en enmannshær når han har dagen. Karrierens beste sesong. Hva tenkte egentlig Brann på?

4. Zlatko Tripic

Tilstandene i Stavanger var euforiske da den gamle hærføreren returnerte i vinter. Selv om han ikke har vært like dominerende som i 2019 har det handlet mye om at det er flere spillere som tar plass nå. Rent fotballmessig har det stadig sett bedre ut – til tross for at han er inne i en maratonsesong av de sjeldne. Har aldri scoret så mye i Eliteserien før og er stadig i utvikling. Jobber med å bli Vikings svar på David Beckham og har satt inn et par virkelige dødballperler.

Joe Bell (Carina Johansen/NTB)

5. Joe Bell

Midtbaneeleganten fra New Zealand dras veldig ofte fram som en hovedgrunn for årets Viking-suksess både av medspillere, motspillere og trenere. «The Man with a Plan» hos Viking. Kan dra opp tempoet i spillet, roe det ned eller smelle til i duellene om det behøves. Hans eneste åpenbare svakhet er kanskje farten i beina, men det oppveies av et kvikt hode. Står også fram som en naturlig lederskikkelse og en svært sympatisk fyr utenfor banen. Faren er at dette blir siste sesong vi får se playmakeren i mørkeblått.

Årets Viking 2021 montasje Hvem blir årets Viking 2021? (NTB)





FAKTA

Tidligere vinnere Årets Viking:

Årets Viking

2020: Henrik Heggheim

2019: Zlatko Tripic

2018: Tommy Høiland

2017: Julian Ryerson

2016: André Danielsen

2015: Samuel Adegbenro

Årets spiller (2012–2014)

2014: Vidar Nisja

2013: Rune A. Jarstein

2012: Rune A. Jarstein

Årets Viking (2011–1990)

2011: Yann-Erik de Lanlay

2010: Håkon Skogseid

2009: Birkir Bjarnason

2008: Thomas Pereira

2007: Uwe Rösler

2006: Henry Hinna

2005: Egil Østenstad

2004: Frode Olsen

2003: Brede Hangeland

2002: Brede Hangeland

2001: Hannu Tihinen

2000: Hannu Tihinen

1999: Magnus Svensson

1998: Magnus Svensson

1997: Thomas Myhre

1996: Lars Gaute Bø

1995: Gunnar Aase

1994: Thomas Myhre

1993: Thomas Myhre

1992: Roger Nilsen

1991: Roger Nilsen

1990: Roger Nilsen

Årets spiller (1972–1989)

1989: Alf Kåre Tveit

1988: Alf Kåre Tveit

1987: Lars Gaute Bø

1986: Lars Gaute Bø

1985: Svein Fjælberg

1984: Erik Thorstvedt

1983: Svein Fjælberg

1982: Bjarne Berntsen

1981: Bjarne Berntsen

1980: Dennis Burnett

1979: Arne L. Økland

1978: Isak A. Refvik

1977: Isak A. Refvik

1976: Svein Kvia

1975: Gabriel Høyland

1974: Erik Johannessen

1973: Erik Johannessen

1972: Johannes Vold

Kåringen het Årets spiller da spillere fra Bryne/Haugesund kunne vinne fram til 1989 og da Sandnes Ulf nylig var i Tippeligaen.

---