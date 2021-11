Tester Lyon-spiller

Ghaneseren Emmanuel Danso fra franske Olympique Lyonnais er anbefalt Viking via kontaktnettet til klubbens tidligere speider Johan Selvig.

– Han er midtbanespiller som kan bekle de fleste posisjonene på midten. Han er 21 år gammel og tilhører Lyon. Han er registrert i B-troppen der, sier sportssjef Erik Nevland til RA.

– Hva slags midtbanespiller er han?

– Vi er i prosess for å få et bedre bilde av spilleren, sier Nevland.

Dyp midtbanespiller

Danso, som hadde sin andre økt med klubben på onsdagens trening, er selv klar på hvor han er aller best.

– Jeg er en sekser. En dyp midtbanespiller. Det er rollen jeg liker alle best. Styrken min er nok godt pasningsspill. Jeg kan bruke begge føtter, forteller han til RA.

Ghaneseren reiste til Lyon som 17-åring og har vært den franske storklubbens eiendom siden. Nå er han åpen for å prøve noe nytt for å ta neste steg.

Norsk fotball har han ikke stor kunnskap om, men han har selvsagt lest seg opp om Viking før han kom hit. Inntrykket er også meget bra etter et par dager i Stavanger.

– Jeg har allerede fått høye tanker om klubben. Det er veldig hyggelige folk her. Både spillerne og de rundt. Det virker å være en skikkelig familieklubb.

Han lar seg heller ikke skremme av verken kaldere vær enn han er vant med eller kunstgresset på SR-Bank Arena.

– Underlaget er faktisk veldig bra. Måten Viking spiller på passer også bra for meg. Det er et lag som liker å ha kontroll på ballen.

En god mulighet

Han legger ikke skjul på at Viking fort kan bli en fin mulighet for ham om det er klaff fra begge sider.

– Dette kan være en god mulighet for min karriere videre, sier Danso.

De mørkeblå har akkurat nå Joe Bell, Kristoffer Løkberg og Samúel Fridjónsson i stallen som kan spille i sekserrollen i 4-3-3-systemet. Dessuten vil utleide Lars Erik Sødal også kunne være et alternativ der når han er tilbake fra EIK. Samtidig er det sannsynlighet for at både Joe Bell og Samúel Fridjónsson kan forsvinne i vinter. Begge er attraktive for klubber i utlandet.

