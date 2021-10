Østbøs forbløffende forvandling

Da Viking leide inn Patrik Gunnarsson fra Premier League-klubben Brentford sto skriften ganske så tydelig på veggen for Østbø. Etter en sommer hvor målene rant inn var det lett å skjønne at det ville komme et keeperskifte.

Feilene var mange bak der over tid. Det handlet ikke bare om Østbø, men flere av målene som gikk inn var definitivt i kategorien keepertabber. Skylddeling kom i spill på andre. Etter bortekampen mot Stabæk, som Viking riktig nok vant, var jeg selv relativt tydelig i mitt krav om keeperskifte og skrev at «keepervalget sto til stryk». Der kritiserte jeg også trenerne for å sette ham i en situasjon hvor han kunne rote det til igjen.

Jeg tok fullstendig feil! — Espen Astor Iversen

Mye av den krasse kritikken av Østbø den gangen mener jeg fortsatt var berettiget ut ifra prestasjonene samlet etter returen fra Rosenborg. Tabbekvoten var brukt opp og han hadde fått muligheten litt over tid. Et sentralt punkt har jeg likevel bommet fullstendig på – og der må svelge mine egne kritiske ord: At Østbø ikke har nivået som kreves for å stå i mål for Viking har han så til de grader motbevist!

For etter kampen mot Stabæk ble Østbø vraket. Så åpnet døren seg ganske så plutselig igjen da Patrik Gunnarsson ble utvist tidlig mot Sandefjord. Etter det er det som om en ny mann har kommet inn bakerst. Hva i huleste har skjedd med Østbø-en? Han har jo vært knallgod!

Ble han tent av all kritikken? Har den skjerpede konkurransesituasjonen vekket ham? Handler det hele om at han nå har fått et nykomponert forsvar foran seg? Svaret ligger sikkert i en kombinasjon av disse tingene, men resultatet er intet annet enn imponerende.

Det som har blitt vist mot Sandefjord, Strømsgodset, Lillestrøm og Brann er nærmest prikkfritt. Østbø sprer nå trygghet, er et aktivum alle har håpet på med gode igangsettinger, virker kvikkere i kroppen, er tryggere i valgene om når han skal gå ut i feltet – og framstår bedre til å kamuflere en rekkevidde som alltid vil være mindre enn hos større keepere.

I dette tilfellet er det ingenting som gleder meg mer enn å kunne skrive følgende:

Jeg tok fullstendig feil!

Nå har han holdt nullen to ganger, vist at han kan spille vannpolo i Bergen og ikke minst at han tåler å bli kastet ut i krevende situasjoner.

Summen er selvsagt at Østbø har kapret plassen som Vikings førstekeeper igjen. Det er ingen grunn til å gjøre noe som helst når det ser ut som nå.

Det betyr også at det er svært tvilsomt at Viking får beholde Patrik Gunnarsson ut over denne sesongen. Intensjonen fra Brentford er nok at han skal spille. Det er hele ideen med slike utlån. Så får Viking finne ut om et kjøp likevel er noe de vil prøve på etter sesongen.

Når det er sagt har ikke den islandske unggutten vært prikkfri i de 199 minuttene han har fått spille. Det har gått inn seks baklengsmål og han har fått et rødt kort etter en hårreisende utrusning. Til hans forsvar var han åpenbart kamprusten da han kom til Viking og man kan se konturene av et fantastisk emne. Samtidig har man også sett en keeper som noen ganger spiller med vel høy risiko. Mange satt med hjertet i halsen da han på død og liv skulle trille ut ballen for å sette opp tiki-taka i egen 16-meter med David Brekalo og Gianni Stensness.

Tiden vil vise hva som skjer videre, men så lenge Arild Østbø spiller som nå har ikke Viking noe problem bakerst.

De har tvert imot en matchvinner!

