De må sendes klare signaler for å sikre byggverket

Da Vikings AS holdt på å gå konkurs vinteren 2017/2018 måtte det nok en redningsaksjon til. Eiere, som allerede var leie av emisjoner, bidro igjen – selv om langt fra alle ble med på kapitalutvidelsen. Kommunen strakk også ut en hånd – samtidig som klubbens administrasjon skar til beinet.

Signalet fra de over 100 aksjonærene i Viking AS var samtidig at det var nok ødsling av penger. Viking ble utfordret på at man måtte ordne opp selv framover og endre kurs.

Det klarte Viking raskt og entusiasmen steg i tråd med resultatene og Bjarne Berntsens lokale profil. Allerede høsten 2019, i forkant av cupfinalen, ble det gjort nok en emisjon. Denne gangen en såkalt offensiv. Ti millioner i frisk kapital var mindre enn man håpet på, men det sikret langt på vei muligheten for å kunne ta noen grep. Dette inkluderer blant annet krumspringet hvor Veton Berisha ble hentet hjem for sju millioner. Samtidig holdt mange av de største aksjonærene seg unna og sto på utsiden denne gangen. Dette til tross for at flere av dem er milliardærer – og fint hadde hatt råd om de ønsket.

Store spillersalg, og nye smarte kjøp, har siden styrket totalen ytterligere. Til tross for nesten to år med pandemi er Vikings økonomi ganske solid.

Hva med å se på muligheten for å hente Valon Berisha hjem allerede nå? — Espen Astor Iversen

Den er likevel ikke i nærheten av å matche totalbildene økonomisk i Molde, Bodø/Glimt og RBK – selv om de mørkeblå er omtrent like gode sportslig.

Jeg sier ikke at man skal gå ukritisk i luksusfellen på ny, men mener det er på tide at aksjonærene våkner og ser den unike muligheten som ligger på bordet – før det er for sent.

Joe Bell, Veton Berisha og Zlatko Tripic er ryggraden i dette laget. Hvis Veton Berisha og Joe Bell forsvinner i vinter raser byggverket. Så enkelt er det nok. Uten de to er ikke laget en gullkandidat i 2022. Kan klubben beholde de to – og plusse på med et par tunge navn til er faktisk kvalifisering til mesterligaen i 2023 ingen utopi. Det er også verdt å minne om at Kjetil Knutsens byggverk i Glimt fort kan rase med RBK på frierfot.

Hva vil det så kreve å beholde stjernespillere som Bell og Berisha i Viking?

Begge er under kontrakt i 2022. I teorien kan klubben sitte på begge, men dette handler også om motivasjon og signaler utad. Jeg tror Viking må prøve å endre litt i kontraktene til begge for å trygge byggverket.

Hvis klubben kommer seg ut i Europa alt i 2022 må man strekke seg langt for å forlenge med Bell. Eneste reelle sjanse er en helt annen lønn og en såkalt «gentlemans agreement» om et salg dersom en forhåndsavtalt sum kommer på bordet (all den tid slike klausuler offisielt sett er ulovlige i Norge). New Zealand sin landslagsmann er helt essensiell som motoren sentralt i dette byggverket. Samtidig er det langt ifra sikkert at han vil bli. Da må man ha en plan B. Den kommer jeg tilbake til.

Veton Berisha er på sin side allerede blant de best betalte spillerne i klubben, men et par millioner i årslønn er selvsagt ingenting i et større fotballbilde. Dersom han hadde valgt å gå til Molde i sommer kunne han nok stått igjen som Eliteseriens best betalte spiller. Det ville faktisk ikke heller vært urimelig – all den tid han kanskje er den beste spilleren også. Viking bør faktisk se på mulighetene for å kompensere det som er et reelt «inntektstap». Veton elsker rollen som gulljagende konge i egen by, men ikke til enhver pris. Også han har en kort karriere i det større bildet.

Det byggverket Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim har foredlet må også plusses på i vinter. Den perfekte beskjeden om intensjon til omgivelsene ville vært å hente Valon Berisha hjem allerede i vinter. Det ville også vært et trekk som langt på vei ville fått lillebror Veton til å sitte roligere i båten. En ny keeper må Viking uansett ha inn når Iven Austbø gir seg. Den sier seg selv. Og hva med Ylldren Ibrahimaj som knapt spiller i Russland? Er ikke han en del av dette byggverket i utgangspunktet?

Det er også Rolf Daniel Vikstøl. Veteranen er elsket av fansen, men han har fortsatt ikke fått et tilbud. Jeg tipper grunnen til det er at Erik Nevland og co. ønsker å vite enda mer av hva de har å rutte med i 2022 først. Det er åpenbart at Shayne Pattynama ikke enda er backen de håpet på. Kan det være at et salg av nederlenderen – og en ny storkanon inn der – er i planene?

Økonomien i Viking akkurat nå er faktisk ganske så bra etter et salg på 16 millioner (Heggheim). At stadion igjen fylles hjelper også på.

Samtidig er neppe penger nok alene for å få til dette. Det handler også om signaleffekt. Det er derfor jeg skulle ønske eierne så muligheten og kom på banen.

For hva med å se på muligheten for å hente hjem Valon Berisha allerede nå? 29-åringen kan langt på vei være brikken som mangler i dette puslespillet. Får man overtalt ham og Reims ville det også bidratt til å oppfylle brødrenes drøm om å spille sammen i Viking igjen.

Valon Berisha ble hentet til Reims for 4,5 millioner euro i 2020 fra Lazio, men han har så langt i år ikke vært i klubbens startoppstilling. 159 minutter i serien på sju innhopp vitner om at det kan finnes muligheter.

Skulle Bell si forsvinne vil det også kunne åpne opp for en løsning med ham inn som indreløper og Kristoffer Løkberg inn sentralt i sin vante rolle.

Tenk hvilket signal det ville vært! Fansen ville gått av skaftet etter sesongkort, sponsorinntektene kunne blitt økt betydelig og dagens stall kunne fått en injeksjon med ytterligere motivasjon.

Man kan sikkert snu på flisen og si at et kjempesalg av Veton Berisha kan slette gjelden til klubben. Men hva er det egentlig verdt om en dreper den elleville entusiasmen som nå bygger seg opp?

Nå må man våkne helt på toppen i Jåttåvågen. Se muligheten når det skjer og sende et tydelig signal;

Et signal om seriøs gulljakt!

