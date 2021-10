Derfor bør Veton starte

Med Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King ute er alternativene til Solbakken sterkt begrensede med den troppen som er. De to rene spissalternativene er Berisha – og Moldes etterinnkalte målmaskin Ohi Omoijuanfo.

Samtidig kan nok også Kristian Thorstvedt spille spiss. Det har han gjort før på U21-landslaget, men mye tyder på at han er mye mer aktuell i en hengende spissrolle – om ikke Martin Ødegaard skyves inn der.

Solbakken sier selv at han ikke har bestemt seg for om han skal spille med én spiss, halvannen spiss eller to spisser. Jeg mener at Berisha bør med uansett hva som velges.

Det handler ikke om hans 15 seriemål på 19 kamper eller generelt gode form. Aller tyngst bør hans defensive kvaliteter veie i en slik setting.

Veton Berishas største spisskompetanse som fotballspiller er faktisk som førsteforsvarer. Evnen til å jakte ned stoppere, drepe rom og sette press er ganske unik. Når 27-åringen i tillegg har utviklet seg såpass mye som målscorer bør det valget være greit. Morten Jensen pekte på det også nylig – han er mye roligere i avslutningsøyeblikkene enn da han kom fra Brann i fjor vinter.

Det sier faktisk litt når Ståle Solbakken poengterer at han nok vil be Berisha løpe litt mindre og litt mer strukturert enn han gjør i Viking. Der er tallene hans kort og godt spinnville når det kommer både til høyintensitetssprinter og rene meter tilbakelagt.

Veton Berisha er en spiller som gir energi til andre. En enmannshær! Han bruker sine defensive evner til å meisle ut offensiv skaperkraft både for seg selv, medspillere og kollektivet. Han har også den nødvendige galskapen som skal til i et møte med Tyrkia i løvens hule. Slipp ham løs!

Et veldig godt alternativ kan være å gjøre det i spann med Kristian Thorstvedt som hengende spiss. De to bør ha en del kvaliteter som kan passe sammen til en slik kamp. Relasjoner av denne arten kan bli svært viktige i Istanbul.

Kritikken mot Thorstvedt vil alltid være at han ikke er like mobil og rask som mange andre offensive spillere. Det tar han igjen i bøtter og spann når det kommer til å være rask i hodet, smart, fysisk sterk og god på avslutninger.

De to kan langt på vei nulle ut svakhetene til den andre – derfor er kombinasjonen av dem ekstremt spennende.

Det er forresten lenge siden det har sett såpass spennende ut for et norsk landslag – samtidig som så mange lokale navn er med for å krydre det. Foruten de allerede nevnte rogalendingene har Stavanger-mannen Birger Meling gjort venstrebacken til sin, mens Brede Hangeland er uvurderlig i teamet til Ståle Solbakken. Julian Ryerson har også sin klare Viking-kobling.

At Ståle Solbakken har tatt sjansen på nye tanker, ved å hente inn Brentfords dødballtrener Bernardo Cueva, er svært spennende. Norge er ikke like overlegne fysisk som i Drillo-epoken. Når man ikke har spillere som til enhver tid er et hode høyere enn motstanderne er det smart å prøve noe helt nytt. Prosentandelen dødballscoringer internasjonalt ligger normalt et sted mellom 30 og 40. Da sier det seg selv hvor viktig denne biten er.

Allerede mot Tyrkia kan det bli helt avgjørende. Regnestykket er også ganske så greit. Vinner Norge de to kampene som kommer nå rigger de seg for en ren gruppefinale mot Nederland.

Vi har faktisk alt i egne hender for å kunne gå rett til VM.

