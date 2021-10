Det magiske øyeblikket

Det som skjedde på tribunen helt i slutten av oppgjøret mot Sandefjord står for meg som et av de aller beste bildene på samhold, glede og kjærlighet jeg har sett. Et bevis på hvor viktig det er å aldri glemme at klubbene tilhører folket.

Etter 561 dager med de strengeste og mest inngripende tiltakene i fredstid åpnet Norge opp forrige helg. Lørdag var turen kommet til Viking og hvilken fest og markering det ble! Det var Stavangerkameratene, Gilberdal, Tore Pang, Morten Abel, Froddien, Veton Berisha, Arild Østbø og et fullsatt stadion.

Etter 87-88 minutter skrudde plutselig 14.105 tilskuere kollektivt – og helt spontant – på lyset på mobiltelefonene. Da de viftet med dem i høstmørket forvandlet Stavangers storstue seg til et helt magisk sted. Beskjeden virket så klar og tydelig; Vi kan overkomme det meste sammen – til og med når vi ikke har fått være sammen. Det var sterkt og en fantastisk fin opplevelse. Det handlet om mer enn fotball, men var samtidig et så godt bilde på hvorfor idretten er en slik samlende kraft og viktig arena i samfunnet.

Slik så det ut da mobilene ble tente:

At Viking klarte å selge ut stadion på første forsøk forbløffer samtidig. I resten av landet har man slitt med å få det til etter gjenåpningen sist uke. Det har, ikke unaturlig, regjert en viss skepsis mot å møtes i så store mengder. Selv om de fleste er vaksinerte.

Kunststykket med å klare det i Jåttåvågen lørdag er en av de bedre prestasjonene jeg har sett fra en markedsavdeling i norsk idrett. 14.105 tilskuere er det høyeste tilskuerantallet på et idrettsarrangement i Norge siden Viking slo Haugesund 1–0 foran 21.895 i cupfinalen 8. desember 2019. At Kjartan Salvesen, Børge Moi Nilsen og de andre bestemte seg for å prøve – med billige barnebilletter og konsert på kjøpet – tror jeg var en genistrek.

Få tilskuere etter gjenåpningen har ikke bare handlet om frykt for smitte. Det er også vaner som har endret seg i løpet av to år med pandemi. Folk må læres opp igjen. Det skjønte Viking. Ved å få folk tilbake sammen på denne måten fikk de også brutt terskelen med å komme seg ut på kamp på direkten. Nå blir det mye lettere å ta valget neste gang.

Så kan alle som var til stede i Jåttåvågen lørdag skrive under på at dette var et magisk øyeblikk – til tross for røde kort og ytterligere keeperforviklinger hos Viking.

Idrett er aller best på arenaen. Tidlig i pandemien skrev jeg en kommentar hvor jeg pekte på hvor verdiløs proffidretten egentlig er uten tilskuere.

Alle som var på kamp denne superlørdagen i regionen – om de så Viking, Oilers eller Sandnes Ulf – kan nok skrive under på hvor mye kjekkere det er med fansen tilbake.

Helt magisk, faktisk!

