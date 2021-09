Det perfekte VAR-eksempelet

Vaulen-mannens 2-0-scoring ble sannsynligvis ganske essensiell for 3. runde-bataljen mellom Viking og RBK. Viking fikk kampen helt inn i sitt spor og trønderne måtte i enda større grad blottlegge seg defensivt. Det hele endte i 3–1 og billett til 4. runde mot Kongsvinger.

Men skulle 2–0 vært annullert?

Dersom VAR (videoassistert dømming) hadde blitt benyttet i norsk fotball er det ingen tvil om at dommerne hadde vært nødt til å underkjenne målet.

PÅ TV-bildene fra NRK er situasjonen ganske klar. De Lanlay fosser inn på første stolpe og strekker foten ut. Han er likevel ikke først på innlegget til Zlatko Tripic. Ballen treffer nemlig først leggen til RBK-stopper Even Hovland – som kommer halsende noen centimeter bak de Lanlay og litt til venstre for ham. Så skjer det som virkelig er interessant i VAR-debatten. Ballen går videre opp og berører så vidt de Lanlays høyre hånd – og går videre i mål.

[ Viking utestenger supporter etter rasisme ]

Vi snakker ikke om noen viljehands. Kontakten er ikke hard, endringen av ballbanen er liten og «Yanni» merker det nok knapt selv. Det går også så fort at det aldri vil kunne bli snakk om noen «Guds hånd-situasjon». Likevel er det ganske tydelig kontakt ut ifra TV-bildene. Det ER hands om en skal tolke reglene slavisk – og det er altfor ofte resultatet av VAR.

International Football Association Board heter organisasjonen som vokter fotballens regler. IFABs regel 12 er tydelig. Går en ball via hånden til en spiller og i mål skal det annulleres. Alle hvis, om og men rundt tolkninger av handsregelen settes til side. Dette ble presisert foran EM i sommer og tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen har blant annet skrevet om det nylig i sin blogg.

Her kommer også mitt hovedpoeng inn; Det er i slike situasjoner VAR blir helt feil og undergraver fotballens idé!

Selvsagt skal målet til «Yanni» stå. Dette er sunt folkevett! Ingen dommer i verden ville klart å se dette uten TV-bilder. Den lille berøringen var en uforskyldt og naturlig. Sannsynligvis ville ballen gått i mål uansett ut ifra berøringen til Hovland. Men med VAR i spill ville debatten blitt høyst reell.

Lenge har jeg priset meg lykkelig over at ikke VAR er en del av norsk fotball. Spillet er av mennesker og for mennesker. Det skal inkludere feil både fra spillere og dommere – slik det var flere av torsdag også. Man skal kunne diskutere feil etter en fotballkamp. Det er en stor del av sjarmen.

[ Derfor drøyer Vikstøl-avgjørelsen ]

Å trekke fotballen mot tilstandene i amerikansk idrett, slik det nå stadig gjøres, finner jeg frastøtende. Store deler av norske supportere mener også det samme. Norsk Supporterallianse (NSA) var denne uken tydelige på at de mener det ødelegger spontaniteten på tribunen.

Likevel kommer Norges Fotballforbund og de internasjonale organene, i kjent stil, til å kjøre traktor over hva både folk flest og eventuelt klubbene selv måtte mene.

Torsdag satt faktisk Norsk Toppfotball (klubbenes interesseorganisasjon) samlet i Oslo for å diskutere ståsted til VAR. NFF vil fatte en avgjørelse ganske snart når TV 2 skal ta over rettighetene. Det vil også ta tid å kurse dommere før man kan implementere.

Viking har foreløpig ikke konkludert, men kommer til å forankre sin offisielle holdning både i AS, blant medlemmer og spillere. Likevel er det en kamp mot vindmøller. Ren proforma. Pengene vil som alltid rå.

Forskning viser nemlig at det er de største og rikeste klubbene som taper mest på kamper uten VAR. Flaks og feilaktige dommeravgjørelser, som før statistisk sett ga noen flere seirer til de små, tas bort. Innføringen har gjort fotballen mer «rettferdig». Så kan en spørre seg hvor rettferdig det hele egentlig er når en gransker hvordan mange av de store og rike faktisk har blitt store og rike – slik at de til enhver tid har råd til alle de beste spillerne.

I en toppfotball som bare blir stadig mer korrupt, overkommersiell og sjarmløs føyer VAR seg inn i rekken.

Nå er turen snart kommet til Eliteserien.

Dessverre.

[ Klar tale fra Løkberg - vil ha nytt NM-gull ]