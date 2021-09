Feighet som kunne ha kostet dyrt

Trenerduoen hadde alle muligheter til å gjøre det keeperbyttet alle egentlig skjønner at de kommer til å gjøre. I stedet lot de Arild Østbø stå nok en kamp.

Selv om det til slutt endte godt for Viking gjorde det ikke det for Østbø. Han tabbet seg kraftig ut på 1-1 - da han fosset ut i en duell og kolliderte med Gianni Stensness. I Viking er regelen at keeperne kan gå inn i dueller - såframt de vinner dem. Man kan vanskelig si at Østbø gjorde det - all den tid Fitim Azemi fikk score i åpent mål.

Valget vitner om litt mangel på tøffhet og rutine. Det viser også at de fortsatt har litt å lære. — Espen Iversen

Det haglet på sosiale medier direkte. Folk i Stavanger er leie av keepertabber nå. Dette var en situasjon stakkars Østbø aldri burde vært satt i. Han burde ikke startet!

Å være keeper er ensomt, utakknemlig og noen ganger urettferdig. Feilene dine er ekstra synlige og mange ganger blir burvokterne også dømt hardere enn utespillerne. Feil som kanskje forsvaret gjør i forkant blir lett oversett. Samtidig er de fleste enige om at Viking denne sesongen har hatt et gedigent keeperproblem.

Vikings mandat er selvsagt å bygge opp sine egne spillere. De skal forsvares. Men det finnes en grense.

Tabbekvoten til Arild Østbø er for lengst brukt opp. Det var den allerede før kampen mot Stabæk. At Patrik Gunnarsson kun hadde én økt med laget i forkant er ingen unnskyldning. Det burde vært foretatt et skifte. Henter du en landslagskeeper fra Premier League skal han brukes slik situasjonen i Viking er! Det er også nok av eksempler på at spillere leverer knapt uten å ha trent med et lag.

At Vikings to trenere ikke våget å ta det valget er faktisk feigt. Det vitner om litt mangel på tøffhet og rutine. Det viser også at de fortsatt har litt å lære - selv om de har fått sving på dette. Det er nok av spillere som har levert varene i debuten selv om de knapt har trent med et lag i forkant. Gunnarsson kunne neppe gjort det mye verre - for jeg klarer ikke etter beste evne å finne noen som helst grunn til å ruse ut på den måte Østbø gjorde på 1-1.

Viking har spilt seg inn i tittelkampen. De har slått de fleste topplagene i det siste - og nå kjørte de over bunnlaget Stabæk. De gode resultatene har dessverre ikke kommet på grunn av keeperen, men på tross av ham.

Nå har Østbø fått sjansen over litt tid i Viking. De fleste kan se at han ikke holder nivået som kreves. Det er bare å stikke fingeren i jorden - selv om det nok gjør fryktelig vondt å få drømmen knust for hovedpersonen. Mangelen på rekkevidde blir for ofte synlig, det er for mange feilvalg - og det går inn for mange mål. Man kan snakke seg blå i ansiktet om at han tilfører mye offensivt, har gode kast og er god med beina. Problemet er bare at forsvaret foran er usikre på en keeper som redder for lite og som gjør for mange feil. Da blir også de dårligere. Sånn kan det ikke fortsette.

Heldigvis var Viking så gode, og Stabæk så svake, at tabben til Østbø ble rettet opp av lagkameratene på lørdag. Tenk om den ikke hadde det? Tenk om to eller tre poeng hadde gått tapt? De kunne blitt helt avgjørende for tabellplassering til slutt og kostet enorme summer i ytterste konsekvens.

Når Bodø/Glimt står på motsatt banehalvdel i Stavanger kommende søndag handler det om den viktigste Eliteseriekampen her i byen på lang, lang tid.

Med seier er Viking forsyne meg med i gullstriden med begge bein!

Da nytter det ikke med flere keepertabber.

