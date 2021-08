Tallenes tale kan ikke feies under teppet

Det er mye som ikke stemmer ennå. Viking slipper inn altfor mange mål, de har fortsatt null i målforskjell og man har rotet for ofte mot svakere motstand som legger seg bakpå. Samtidig er noe på gang her. Vi så det så til de grader mot RBK også.

Når fotballtrenere skal kritiseres drar ofte vi journalister opp tabell og resultater. Da må man også gjøre det samme når de skal roses.

Viking står, etter den kruttsterke seieren mot RBK, med seks poeng mer etter 17. runde enn de gjorde i fjor.

Samtidig er avstanden til serieleder Bodø/Glimt nå kun på seks poeng. I fjor var den på 25 (!).

Så må man selvsagt se litt bak tallene og statistikken også. Rekordlaget til Glimt ble oppløst med flere salg. Det blir kanskje litt for søkt å stirre seg blind på disse forholdstallene.

Da er det i mitt hode mer interessant å se opp mot -andre og tredjeplass. Viking hadde etter 17 runder i fjor 12 poeng opp til sølvet og ni opp til bronsen. Den avstanden er nå nede i henholdsvis tre og fem poeng.

Fasit er at Viking i aller høyeste grad er i ferd med å spille seg inn i en medaljekamp.

Glimt blir nok for gode med Pellegrino-EPO inn i systemet. Molde skal også ha en stall som er ganske mye bedre. Samtidig vet du faktisk aldri.

At et lag henter inn fem-seks poeng på andre lag skjer. Det må også være innenfor å minne om at Viking har vært et knallgodt høstlag de siste årene.

Vi skal også ha i mente at serien er jevnere i år. Topplagene avgir poeng og taper kamper. Mange av skalpene er det Viking som tar.

For oppgjørene mot VIF, Molde og RBK nylig har vist oss at Viking har tatt steg mot de beste. De kan slå hvem som helst.

De kan også dominere kampene mot de beste. Moralen er enorm, kamper snus og de mørkeblå bare maler på med kraft og fart. Forskjellen fra Viking i årets første møte mot RBK og kampen i går var monumental.

At de har slitt mer med å gjøre det samme mot de svakere lagene er ganske lett å forklare. De beste er ikke vant med å ligge bakpå. De vil av natur fram. Da avgir de mer rom Viking kan angripe. Det gjør ikke bunnlagene i like stor grad. Foreløpig har ikke Viking vært giftige nok i slike scenario.

Trenerduoen skal ha ros for at de tok grep i forhold til både formasjon og en litt mer direkte stil underveis. Personlig prestisje var aldri et tema – som de selv varslet. Nå får de mye mer ut av spillene. Det hele begynner å ligne et solid fundament.

At Viking begynner å se såpass gode ut henger også sammen med at varene er levert på bakrommet i forhold til spillerlogistikk. Styret skal ha ros for å våge bakke opp sine ferske trenere – selv om det kan bety minus på bunnlinjen i 2021. Jeg tror de ser hvor nære Viking er nå. Eirik Bjørnø, Ole Askeland, Erik Nevland og co. skal også ha kreditt for at spennende navn som Stensnes, Traore og Brekalo nå er kommet.

Zlatko Tripic-signeringen signaliserte tidlig intensjonene. Hærføreren er nå blitt seg selv igjen etter en litt treg start. Han har knapt vært bedre! Stallen til Viking er stadig mer solid som helhet.

Så er det i skrivende stund fortsatt mye tid igjen før sommervinduet stenger. I en ideell verden henter Viking inn en knallgod keeper og beholder Joe Bell.

Så er dessverre ikke verden alltid ideell.

Det som er sikkert er at Viking nå har rigget seg utmerket til på mange måter før sesongen drar over mot oppløpet.

De mørkeblå er i ferd med å vokse seg inn i rollen som topplag.

Et lag som kan kjempe om titler.

