Det melder Stavanger Aftenblad tirsdag.

22-åringen hadde kontrakt med Viking fram til 1. august, men har siden juni vært utleid fra Viking til et Sogndal-lag som kjemper i toppen av 1. divisjon.

Salte spilte 37 kamper for Viking i perioden mellom 2018 og 2019 etter en treårsperiode i franske Lyon. I januar ble det kjent at han ikke hadde noen framtid i Viking og at han ikke ville bli tilbudt en ny kontrakt, skriver Aftenbladet.

