Start ønsker å kjøpe Runar Hove

Stavanger — Den storvokste forsvareren har en kontrakt med Viking som går ut etter denne sesongen og står fritt til å snakke med hvem han vil om framtiden allerede nå. Kontraktssituasjonen gjør også at markedsverdien hans nå er ganske lav.

– Runar Hove er en spiller vi følger med og ønsker oss, sier Start-treneren.

Han benekter at det har vært noe konkret bud til Viking, men samtalene om en eventuell overgang er startet. Samtidig vurderer også klubben andre alternativer dersom det ikke skulle være mulig.

[ Styrelederen i Viking klar for å åpne lommeboken ]

– Kjekt med interesse

Vikings daglige leder Eirik Bjørnø sier følgende om saken:

– Det er selvsagt kjekt at det er interesse for spillerne våre og vi vil vurdere dette på lik linje med alle andre henvendelser.

Etter det RA kjenner til anser Viking Hove som en svært god spiller dersom de ligger litt dypere i banen. Om de har mye ball og ligger høyere er han ikke like nære en plass i startoppstillingen.

Klubben må også finne ut av hva som skjer i overgangsvinduet som nå åpner med andre spillere ut og andre spillere inn. Styreleder Stig H. Christiansen har gitt beskjed om at det er frigjort midler til å handle. Samtidig er Henrik Heggheim aktuell for et salg.

– Hove har utgående avtale – vil dere vurdere å forlenge den nå?

– Vi kommer ikke til å vurdere noen av spillerne på utgående kontrakt før vinduet er stengt. Vi må vite mer om hvordan dette vil bli seende ut, sier Bjørnø til RA.

[ KOMMENTAR: Styrene i Viking må ta konsekvensene av egne valg ]

Vil helst bli i Viking

Hovedpersonen selv er klar på at det er i Viking han aller helst vil være. Hove stortrives i Stavanger og ser helst at det skrives en ny avtale.

– Jeg har skjønt at Start er interesserte og har snakket med Tjelmeland, men jeg har fortsatt ikke tatt et standpunkt om hva jeg vil. Jeg vil helst bli her og håper på en ny avtale. Skjer det ikke må vi se det an. Jeg vil helst spille i Eliteserien, sier Hove.

Han er klar på at Viking ikke kan vente evig før de bestemmer seg.

– Jeg håper det blir litt bevegelse rundt hva de vil snart.

– Er det andre klubber enn Start på banen?

– Så vidt jeg vet er det kun Start som har vært konkrete. Så vidt jeg vet har det kommet et bud og de er de eneste som har gjort det. Så er det andre klubber som har luktet.

---