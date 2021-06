Stavanger — – Dette var for dårlig! Selv om det var trening ville vi selvsagt vinne og holde nullen, sier Kevin Karbran til RA etter tapet for 2. divisjonslaget.

Viking kom klart best i gang og Karbran headet i tverrligger allerede etter 32 sekunder – etter et nydelig innlegg fra Herman Haugen.

Det varte ikke lenge. De defensive problemene til Viking viste seg igjen da EIK tok ledelsen etter tre minutter med et skudd i lengste hjørnet fra den færøyske landslagsmannen Patrick Johannesen. Det hele så altfor enkelt ut og kom etter en svak pasning fra keeper Arild Østbø til Stian Michalsen – som satte i gang en rask overgang.

Etter det var det Viking som hadde ballen klart mest i omgangen – som for anledningen var 30 minutter. Laget slet likevel med å skape veldig mange klare sjanser og fikk stadig farlige brudd på seg.

Ny tidlig scoring

Etter pausen fikk Viking en ny på trynet tidlig. Nok en gang var det lite patent bakover på en kontring da Alexander Dang ble spilt gjennom alene. Han gjorde ingen feil.

Like etter scoringen produserte Viking et par gode sjanser. Først skjøt Herman Haugen i stangen før Kevin Kabran hadde et skudd like utenfor like etter, men det ville seg ikke.

Samtidig fikk EIK stadig farlige brudd.

– Dette var litt av de samme problemene som før, innrømmer Kabran.

– Hvordan trives du egentlig med å stadig spille høyre kant?

– Jeg ville løyet om jeg sa jeg var mer komfortabel der enn på venstre side. Jeg har aldri spilt der før nå. Så blir det sikkert bra om jeg får gjort det over litt tid.

– Grunn til å være bekymret?

– Nei. Vi har god kvalitet i troppen. Dette handlet heller ikke om tre poeng, sier Kabran.

Ville rydde opp

Det er ikke Morten Jensen helt enig i. Etter en kamp hvor Viking IKKE skulle få brudd mot seg kalte han en spade for en spade.

– Klart dette var bekymringsverdig. Herremin! Vi ville jo vinne og rydde unna feilene. Så ble det i stedet déjà vu fra kampen mot Haugesund i serien. Vi kan ikke gi bort brudd på den måten, sier treneren til RA.

Sondre Auklend i aksjon for Viking mot EIK. (Espen Iversen)

Han mener det hele minnet veldig om en cupkamp i de tidligere rundene. Den typen Viking ofte har tapt – og ofte mot Bryne.

Jensen peker på at mål preger kamper. Da kan de ikke gis bort – slik forsvaret og keeper Østbø gjorde på 0–1.

– Vi burde også hatt tid til å omstille oss på det målet, men det skjedde aldri, sier Jensen.

Så får man håpe at feilene ble brukt opp i en betydningsløs treningskamp over 2x30 minutter. Mot VIF søndag vil Viking bli enda tøffere straffet.

Fakta:

Fotball, treningskamp

Viking – EIK 0–2 (0–1)

Mål: 0–1 Patrick Johannesen (3), 0–2 Alexander Dang (34),

SR-Bank Arena, ca. 30 tilskuere.

Viking (4-2-3-1): Arild Østbø – Herman Haugen, Viljar Vevatne, Runar Hove (Kristoffer Forgaard Paulsen i 13 min.), Rolf Daniel Vikstøl (Shayne Pattynama i 30 min.) – Fredrik Torsteinbø (Joe Bell i 30 min.), Samiel Fridjonsson – Sondre Auklend, Harald Nilsen Tangen (Zlatko Tripic i 30 min.), Kevin Kabran – Tommy Høiland (Veton Berisha i 30 min.).

EIK (4-2-3-1): Miguel Vierira – Marcel Wawrzynkiewicz, Matej Dekovic, Henrik Breimyr, Adi Markovic – Andreas Peterson, Sivert Strangstad – Simen Haughom (Kujtim Ismaily i 4 min.), Patrik Johannesen, Stian Michalsen (Chris André Formo i 4 min.) – Alexander Dang.

Dommer: Ola Kellerhals

Gule kort: Kristoffer Forgaard Paulsen, Viking. Sivert Strangstad, EIK.

