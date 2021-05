Disse klubbene prøvde seg på Tripic

Stavanger — Sagaen om framtiden har rullet siden han hadde seks måneder igjen av avtalen med Göztepe i vinter. Dette var en avtale som hadde en tvist i form av en klausul om automatisk forlengelse. Dermed var mange usikre på om han faktisk var gratis til sommeren eller ei. Det var definitivt den tyrkiske klubben som satt med nøklene.

Det hele endte til slutt bra for Viking som fikk ham vederlagsfritt, men det var på ingen måte uten kamp.

Etter det RA kjenner til var spesielt Molde et godt alternativ her hjemme. De skal ha hengt med mot målstreken. Dette ville også vært et ganske naturlig valg med fortid i klubben og samboer fra byen. Sannsynligvis kunne han også fått bedre betalt, men neppe den samme rolle og status som i Viking.

– Det jeg kan si er at når du er på utgående kontrakt er det alltid interesse. Klubber sjekker situasjonen. Jeg var hele tiden tydelig på at Viking var veldig interessant, men en retur var ingen selvfølge selv om jeg hadde lyst, sier Tripic – og fortsetter:

– Hvis ikke det hadde blitt til noe med Viking så måtte jeg jo hatt en jobb også i fortsettelsen.

VIF luktet også

For å kunne matche Molde på betingelser, i det minste sånn noenlunde, måtte Viking strekke seg. Da RA spurte daglig leder Eirik Bjørnø om de hadde råd til Tripic for egen maskin antydet han at de hadde det. Så kom det fram i Aftenbladet denne uken at tidligere styreleder Thor Steinar Sandvik hadde bladd opp et betydelig beløp for å få landet avtalen.

Viking hadde nok råd for egen maskin teknisk sett, men neppe innenfor forsvarlighetens rammer.

På oppløpet skal også Vålerenga ha kommet med en henvendelse, men dette skal aldri ha vært aktuelt.

Mange ting spilte til slutt inn i valget. Stall, sportslige planer og rolle er åpenbart. Samtidig sa hjertet til Tripic at det var Viking han aller helst ønsket seg til. Til slutt var det en faktor som spilte spesielt tungt inn. Langsiktigheten og stabiliteten en femårig avtale ga. Det gjorde det enda lettere å følge hjertet. Opplevelsene han hadde sist satt som støpt. Nå skulle ikke Tripic ut igjen, men finne sin havn. Tankene om utlandet er lagt bort for godt.

Mottakelsen han fikk av fansen på Sola er langt på vei et bevis på at følelsene i aller høyeste grad går begge veier. For i Stavanger er han konge.

– Det er noen spennende klubber både i Norge og ute i verden. Dama er fra Molde og det sportslige er viktig, men min kjærlighet til Viking er stor, slår han fast.

– Du har i realiteten sagt fra deg ganske mye penger her for å spille fotball i Stavanger?

– Det er ikke feil at jeg kunne tjent mer penger andre steder. Viking er ikke blant dem som betaler mest i Skandinavia. Da jeg brøt kontrakten med Göztepe sa jeg også fra meg en god del. Det er ingen hemmelighet at man tjener bedre ute. Nesten hvor som helst. Dette var jeg selvsagt klar over. Agenten min spurte meg også om det var dette jeg ville, men det handlet ikke mest om penger, sier Tripic.

Hadde det vært slik kunne han også forlenget med Göztepe eller valgt en annen arbeidsgiver i Tyrkia. Klubben aksepterte et bud i vinter, men Tripic sa nei.

Göztepe ville overtale

På tampen prøvde også tyrkerne seg på å forlenge med svakere betingelser. De ville ikke miste en nøkkelspiller.

– Jeg hadde lange samtaler både med presidenten om avtale og detaljer og med treneren om sportslige planer. Treneren likte meg. Han var lei seg da jeg ville bort. Jeg måtte forklare ham hvorfor det var slik. At det ikke handlet om økonomisk pakke, men om en klubb hjemme som ønsket meg så sterkt og nærheten til familie. Jeg så på det større bildet. Vi var klare for å reise hjem.

Så er det ikke sikkert at halvannet års eventyr hadde vært nok uten en pandemi. Tripic ble frarøvet galskapen og heksegryten han hadde gledet seg til å få oppleve. Alt det som trigger ham. Likevel sitter han igjen med gode minner.

– Jeg har spilt nesten 50 kamper i cup og serie på 15 måneder. Kule kamper og så har jeg scoret noen av karrierens fineste mål. Men tiden var rett for å dra.

Tripic innser også at han kanskje også må skrinlegge en av sine største drømmer med å reise hjem til Viking nå. Landslaget frister veldig.

– Jeg skal aldri gi opp drømmen, men det blir vanskeligere for hvert år. Jeg blir eldre og er hjemme i Norge igjen. Veien inn er ofte lettere via å spille i utlandet. Det er også mange gode offensive spillere. Det viktigste er uansett hva jeg gjør i Viking. Sjansen er der jo, men jeg vet veien er lang.

Må glemme RBK fort

Selve comebacket i Viking på torsdag ble mer mareritt enn drøm. De mørkeblå ble slaktet etter alle kunstens regler.

– Slike kamper er det viktig å glemme så fort som mulig selv om det er vanskelig. Det er kjedelig og kjipt, men man skal ikke lage en stor greie ut av det. Vi hadde to veldig gode kamper før det og det har vært så mye positivitet. Det er det vi må gripe fatt i. RBK var også veldig gode. De hadde flyt og alt gikk deres vei. For oss var det en dag ingenting gikk den veien det skulle. Nå må vi nullstille. Det har vi en god sjanse til mot TIL.

Zlatko Tripic Vikings Zlatko Tripic i duell med Rosenborgs Even Hovland under eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Viking på Lerkendal stadion. (Fredrik Varfjell/NTB)

– Var ikke måten dere spilte på mot RBK litt naiv?

– Selvsagt skal vi ikke tape slik, men vi må ikke la oss knekke. Nå skal vi steppe opp. Kanskje er dette en vekker på hvor nivået ligger, men vi har mye spennende på gang selv om det ble 5–0. Vi må bare se bort fra det.

Om han får lov starter han gjerne mot TIL. Bortsett fra litt allergisnue og karantenerust er formen fin den. Tripic minner samtidig om at han har spilt færre kamper og trent mindre enn vanlig i forkant av returen siden han var i ferd med å reise hjem.

– Det er naturlig at jeg også behøver litt tid. Minuttene mot RBK var viktige for å få kroppen i gang. Jeg er lysten og klar for å starte mot TIL. Så får vi se hva trenere og medisinsk apparat sier.

Så må Tripic finne ut hvordan kroppen responderer til en retur til kunstgress og til å spille dobbel sesong.

Men det viktigste er likevel i boks både for Tripic og fansen. Han er hjemme igjen.

Og søndag inntar kongen nok en gang SR-Bank Arena.

