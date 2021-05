En saftig realitetsorientering

Hypen foran oppgjøret ville nesten ingen ende ta. Stavanger var i ekstase etter 3–1 over Brann og returen til Zlatko Tripic. De mest optimistiske var nærmest i ferd med å ta fullstendig av.

Så ble Viking fullstendig knust, ydmyket og pisset på av RBK.

Det som skulle bli den første seieren siden 2005, ble en av de mest pinlige Viking-affærene på lang, lang tid.

Jo da, mål preger selvsagt kamper. RBK var dødelig effektive og burde ikke ledet 2–0 til pause.

Samtidig ble mange av målene som gikk inn på Lerkendal regelrett gitt vekk.

De personlige feilene florerte og slik blir man selvsagt straffet grusomt for mot RBK.

Etter første serierunde ble Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen hyllet. De traff perfekt mot Brann. Trenerne har tatt mål av seg å luke vekk mange av baklengsmålene. Samtidig skal Viking dominere kampene mer.

På Lerkendal skjedde det diametralt motsatte.

Da Viking forsøkte å spille seg ut bakfra kom feilpasningene. Runar Hove så ut som bambi på isen i store perioder. Det var så mye surr at også Henrik Heggheim begynte å smårote. Det smittet bare videre.

Iven Austbø, som nesten ikke gjorde tabber i to sesonger, gikk på en skikkelig blemme da han ruset ut i feltet og blandet seg inn i en duell. En så rutinert keeper skal selvsagt vite langt bedre.

Viking skulle våge og yppe seg. Det var planen. Dessverre så de redde ut, de våget aldri å holde i ballen og de fikk aldri satt presset de har øvd så mye på i vinter.

RBK doblet, dominerte, lekte seg og scoret.

De gangene Viking var farlige var det etter overganger – slik det ofte har vært de siste årene. Problemet var bare at laget stort sett gikk i offside – selv om det var marginalt.

Det må også være lov å stille noen kritiske spørsmål rundt laguttaket og planen til trenerne etter dette.

Jeg sliter for det første med å forstå hvorfor en ikke bare tok en råsjanse på å kjøre inn Zlatko Tripic fra start. Det til tross for at han har sittet i karantene en uke. Det handler om å ri bølgen og hypen. Skape litt frykt hos motstanderen og bedre sine egne sjanser. Henter du en stjernespiller skal han brukes!

Tripic var faktisk ganske god da han kom inn. Noen ganger må man gamble litt for å vinne.

Det man ikke skal gjøre er å bli naiv med kampplanen. Slik framsto det dessverre søndag. Å prøve å angripe, ved å spille seg ut bakfra slik der så ut mot RBK, tenderer etter min mening til å være naivt. Det er OK at man ønsker å bli bedre på det, men var dette anledningen å prøve? Eller var det her man skulle spilt på den enorme kontringsstyrken som har gitt suksess de siste årene?

Fart, entusiasme, konsentrasjon og effektivitet burde vært nøkkelord.

Husk også at personlige feil kommer lettere når man blir satt i en usikker situasjon. Det klarte Viking til stadighet.

Så skal man ikke sage hodet av noen etter to serierunder. Første kamp var god den og alle kan smelte på Lerkendal når målene ruller inn.

Samtidig var dette et kraftig varsku og signal om at Viking har mye å jobbe med.

Det første de to trenerne må finne ut av før TIL kommer på besøk lørdag er hvordan laget skal skrus sammen.

For her bør det komme mange endringer om konkurransesituasjonen er så sterk som man har pekt på. Man kan gjerne begynne med et midtforsvar som skrek etter roen og den lange tåen til Viljar Vevatne.

Kampfakta og Vikingbørsen:

Eliteserien, 2. runde

Rosenborg – Viking 5–0 (2–0)

Lerkendal, 600 tilskuere.

Mål: 1–0 Markus Henriksen (25), 2–0 Stefano Vecchia (45), 3–0 Hólmar Örn Eyjólfsson (58), 4–0 Kristoffer Zachariassen (71), 5–0 Guillermo Molins (74).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Dino Islamovic, Rosenborg, Joe Bell, Kristoffer Løkberg, Viking.

Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Erlend Dahl Reitan, Hólmar Örn Eyjólfsson, Even Hovland, Adam Andersson – Vebjørn Hoff, Markus Henriksen (Carlo Holse fra 33.), Kristoffer Zachariassen – Stefano Vecchia (Rasmus Wiedesheim-Paul fra 79.), Dino Islamovic (Guillermo Molins fra 45.), Emil Konradsen Ceide (Edvard Tagseth fra 88.).

Viking (4-2-3-1): Iven Austbø 2 – Sondre Bjørshol 3 (Herman Haugen fra 64.), Runar Hove 2, Henrik Heggheim 3, Viljar Vevatne 3 – Kristoffer Løkberg 3, Joe Bell 2 (Yann-Erik de Lanlay fra 64.) – Fredrik Torsteinbø 2, Samúel Fridjónsson (Harald Tangen 2 fra 27.), Kevin Kabran 2 (Zlatko Tripic fra 63.) – Veton Berisha 5 (Shayne Pattynama fra 77.).