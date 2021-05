Rigget for toppstrid med hærføreren hjemme

For en uke siden ville ikke nødvendigvis Viking vært en del av et topp fem-tips. Etter kampen mot FK Haugesund og returen til Zlatko Tripic, kommer man ikke unna. Det er dette som gjør fotballen så interessant. En medalje vil være en enorm opptur, men det er nok mer sannsynlig ett år fram i tiden enn på direkten.

[ RA-sportens tabelltips del én ]

[ RA-sportens tabelltips del to ]

I så måte er Vålerenga kommet lenger i sin prosess under Fagermo. Så langt at vi faktisk tror det går hele veien. Det tipset går litt på spillestil, litt på de andre, litt på utvikling, litt på sult og litt på magefølelse.

Det som virker åpenbart er at det vil bli jevnere enn i fjor i toppen. Her kan mye rart skje og internduellene kan bli veldig avgjørende for utfallet.

Slik tror vi det går i toppen:

[ Dette tror ekspertene om Viking i år ]

[ Slik klarte de å få hjem Tripic ]

1. Vålerenga

Framsto mer og mer bunnsolide utover i 2020 etterhvert som Dag-Eilev Fagermos spillestil satt seg. Mannen som driter i plan B, fordi han vil perfeksjonere plan A, kan klare det han aldri gjorde med Odd og Strømsgodset i VIF. Et seriegull er langt fra utenkelig med den stallen han nå har til rådighet på Oslos østkant. Amor Layouni er en klasseforsterkning og Tobias Christensen kan også få ut potensialet her. På samme tid er mange eldre spillere ryddet unna. Det som gjør VIF ekstra spennende sammenlignet med de andre fire antatte topplagene, er måten de spiller på. Laget er mye bedre til å legge seg dypt i blokk for å skape rom for overganger enn RBK, Molde og Glimt. Det kan bli svært nyttig i internduellene mellom topplagene – og det blir fort avgjørende for hvor gullet ender. Det kan utmerket godt ende på Intility Arena. Se opp!

Dag-Eilev Fagermo Mannen som kun har plan A får endelig gullet han mangler om RA får rett i sin spådom. Dag-Eilev Fagermo har et kanonlag på gang i Vålerenga. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

2. Molde

Har fått bedre forberedelser enn de fleste andre i løpet av vinteren med viktige kamper i Europaligaen og tilhørende treningskamper i utlandet. Molde kan bli et hakk bedre enn i fjor og Bodø/Glimt har mistet for mange nøkkelspillere til at det er grunn til å tro på reprise av den suverene ferden mot gull i 2020. Trener Erling Moe gjør neppe store endringer og det vil bli bygget videre på mye av det vante. Det betyr et Molde som dikterer kampene mot de fleste og som har omtrent to klassespillere i alle posisjoner. Laget er ikke radikalt endret, men Molde har selvsagt pengene til å handle nær sagt når det måtte passe dem. Så blir det veldig spennende å se hva supertalentet Datro Fofana kan utrette. Den afrikanske angriperen skal være så god at han allerede nå kan dominere voldsomt i Eliteserien.

3. Bodø/Glimt

Det har stormet hos fjorårets seriemester i vinter. De to danske poengmaskinene Kasper Junker og Philip Zinkernagel er borte. Klubben har også satt seg selv i svært dårlig lys hos de fleste ved å stikke til Spania for å forberede seg til årets sesong. At de skal ha en flyt som i fjor er nesten utenkelig. Samtidig har ikke hovedgrunnen til suksessen forlatt klubben. Det er selvsagt trener Kjetil Knutsen. Glimt er langt mer like Eggens RBK enn RBK er selv nå. Bergenseren med ansvaret er, overraskende nok, en av få som stadig ber om audiens i Orkdal for å lære mer om Godfoten og spillestil. Deretter har Knutsen utviklet stilen videre. Selv om han på ny må fylle noen av de viktigste rollene nå er det fullt mulig at Glimt klarer det. Navn betyr lite – relasjonelle ferdigheter desto mer. Det som kan bli et minus er at flere av de andre spillerne også drømmer om mer lønn i større ligaer. Noe av utfordringen med å gjenskape suksess i Bodø er at man ikke har et så høyt lønnsnivå som RBK hadde i gullårene. Da er det lettere å holde spillerne fornøyde en periode. Det skal ikke avskrives at Glimt kan lykkes igjen, men realistisk sett får de en nedtur nå.

[ Nå våger de å drømme stort i Viking ]

4. Rosenborg

Åge Hareides ryddesjau og fornyelse i Trondheim er snart total. Kun fire-fem av spillerne som spilte i 2019 er igjen. Det gjør også usikkerhetsmomentene flere. Her skal det i langt større grad settes noe nytt. Det kan gå seg ekstremt bra til på direkten, men det kan også gi store utfordringer. Det hele bærer litt preg av gambling – selv om mange av spillerne som har kommet til er meget solide. Det er også Hareide selv veldig tydelig på. Får derimot RBK en god start blir de livsfarlige. Har tradisjonene og kulturen i bunn – selv om spillestilen nok ikke blir helt eggensk under Hareide. RBK er på de fleste måter jokeren i en gullstrid. De kan blande seg helt inn i toppen, men de kan også floppe fullstendig.

5. Viking

Selv om det er mange grunner til at Bjarne Berntsen ble fjernet, i det som nærmest framsto som et lite 2020-mytteri, er det liten tvil om at Vikings styrer har lagt hodene på blokken. Målet er utvilsomt å ta det neste steget. Det betyr i klartekst å utvide topp fire i serien til topp fem. I Viking vil man kjempe om medaljer – og kanskje et gull igjen med full klaff i løpet av noen år. Å klare det på direkten med to helt ferske hovedtrenere er mye å forvente. Derfor vil heller ikke klubben uttale noe mål. Det framstår ganske feigt i kjølvannet av vinterens bråk. Sidestilte hovedtrenere er en fallgruve. Det er gjerne gammeldags, men litt sunn skepsis til modellen må det være lov å ha. Samtidig er det ikke utenkelig at disse to kan få det til. Klubben har savnet en klar sjef etter at den autoritære Bjarne Berntsen forsvant. Nå har de fått det – i en spiller. Forventningene eksploderte i det sekundet det ble klart at Zlatko Tripic returnerte. Og det er naturlig. Det lukter svidd av det offensive arsenalet til Viking. Bølger av entusiasme og tro skal ikke undervurderes. Skal man stille noen spørsmål er det hvordan forsvaret blir om Heggheim selges halvveis – og litt mangel på kreativitet og framovertanker hos de to dypt på midtbanen. Skadene til Sondre Bjørshol og Yann-Erik de Lanlay kan også spille veldig inn på totalen. Om det klaffer for Viking kan de snike seg inn blant topplagene. Spesielt om noen andre halter. Dersom de får en svak start, med spørsmål om endringene i spillestilen og skader, kan dette gå langt verre. Da kommer ropene etter Berntsen brennkvikt. Det spilles høyt i Jåttåvågen.

[ Berntsen aktuell for toppjobben i Bryne ]

---

Fakta:

Endringer i stallen.

Vålerenga

INN:

Amor Layouni (Pyramides)

Aleksander Hammer Kjelsen (Bærums Verk Hauger)

Henrik Udahl (Åsane)

Tobias Christensen (Molde)

Seedy Jatta (egen stall)

UT:

Matthías Vilhjálmsson (FH Hafnarfjarðar, Island)

Bård Finne (SønderjyskE, Danmark)

Marcus Melchior (Skeid)

Mohammed Abu (kontrakt terminert)

Magnus Lekven (Odd)

Benjamin Stokke (Mjøndalen)

Herolind Shala (kontrakt utgått)

Johan Lædre Bjørdal (kontrakt terminert)

Felipe Carvalho (Club Bolivar, Bolivia)

Ousmane Camara (lån til FC Dila Gori, Georgia ut sesongen)

Sander Haugaard Werni (Raufoss)

Jørgen Johnsen (Sogndal)

Brede Sandmoen (kontrakt terminert)





Molde

INN:

Björn Bergmann Sigurðarson (Lillestrøm)

David Datro Fofana (Abidjan City FC, Elfenbenskysten)

Magnus Retsius Grødem (Sandnes Ulf)

UT:

Mattias Moström (lagt opp)

Leke James (Al Qadisiyah FC, Saudi-Arabia)

Henry Wingo (Ferencváros, Ungarn)

Ole Sebastian Sundgot (Ull/Kisa)

Alex Craninx (lån til Lillestrøm ut sesongen)

Tobias Christensen (Vålerenga)

Tobias Hestad (Raufoss, lån)





Bodø/Glimt

INN:

Sondre Brunstad Fet (Aalesund)

Axel Lindahl (Degerfors, Sverige)

Erik Botheim (Rosenborg)

Pernambuco (PFK Lviv, Ukraina)

Vegard Kongsro (Ullensaker/Kisa)

Sondre Sørli (Kristiansund)

Sigurd Kvile (Åsane)

UT:

Amadou Konaté (SO Cholet, Frankrike)

Philip Zinckernagel (Watford, England)

Nicklas Olai Karlsen Sundsvåg (lån til Fram Larvik ut sesongen)

Elias Hoff Melkersen (lån til Ranheim ut sesongen)

Runar Hauge (Stjørdals Blink, lån)

Isak Helstad Amundsen (Tromsø, lån)

Kasper Junker (Urawa Reds, Japan)





Rosenborg

INN:

Jonathan Augustinsson (Djurgården, Sverige)

Adam Andersson (Häcken, Sverige)

Ole Sæter (Ranheim)

Stefano Vecchia (Sirius, Sverige)

Guilermo Molins (klubbløs)

Vebjørn Hoff (Odd)

UT:

Tore Reginiussen (St. Pauli)

Teodor Berg Haltvik (Raufoss)

Vegar Eggen Hedenstad (Fatih Karagümrük, Tyrkia)

Pa Konate (kontrakt utgått)

Djordje Denic (Apollon Limassol, Kypros)

Samuel Adegbenro (IFK Norrköping, Sverige)

Warren Kamanzi (lån til Ranheim ut sesongen)

Mikael Tørset Johnsen (lån til Feyenoord, Nederland fram til sommeren)

Sondre Skogen (Feyenoord, Nederland)

Filip Brattbakk (lån til Ranheim ut sesongen)

Andreas Helmersen (Raufoss)

Gjermund Åsen (lån til Lillestrøm ut sesongen)

Torbjørn Lysaker Heggem (Sandnes Ulf)

Erik Botheim (Bodø/Glimt)

Pål André Helland (Lillestrøm)

Oscar Solnørdal (Aalesund)

Rasmus Semundseth Sandberg (Stjørdals-Blink)

Gustav Valsvik (Strømsgodset)





Viking

INN:

Kevin Kabran (Start)

Mai Traore (Vasalunds, Sverige)

Shayne Pattynama (Telstar, Nederland)

Vebjørn Hagen, (egen stall)

Zlatko Tripic (Göztepe)

UT:

Michael Thomas Tallaksen Crowe (kontrakt utgått)

Jefferson de Souza (kontrakt utgått)

Even Østensen (Staal Jørpeland)

Zymer Bytyqi (Konyaspor, Tyrkia)

Ylldren Ibrahimaj (Ural Jekaterinburg, Russland)

Axel Óskar Andresson (FC Riga)

Adrian Bergersen (Fram Larvik)

---