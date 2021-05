De vil være blant overraskelsene i år

Bunnstriden er spådd og nå er turen kommet til de kjedelige, men trygge, middelhavsfarerne. Der tror vi at blant annet nyopprykkede Lillestrøm vil befinne seg denne sesongen. Etter en svak start på sin nye tilværelse i OBOS-ligaen i fjor kom kanarifuglene seg voldsomt da de fant sin form under Geir Bakke utover sesongen. Framstår som noe av en overgangsvinner i år. Dersom de holder de nye storkanonene skadefrie kan LSK by hvem som helst på problemer.

Vi tror også at Kristiansund og Odd havner høyere enn hva mange antar. Det handler først og fremst om spillestil og kontinuitet i bruken av denne.

Slik tror vi midtsjiktet vil se ut:

6. Kristiansund

Mange har ventet at det skal stanse for Kristiansund og Christian Michelsen, men laget har bitt seg fast på øvre halvdel. Hemmeligheten er en klar fotballfilosofi, entusiasme og smart pengebruk. Mistet målmaskin Amahl Pellegrino og 25 mål siden i fjor. Det blir ekstremt vanskelig å erstatte – selv om Agon Mucolli fra nivå to i dansk fotball skal gjøre et forsøk. En av de andre som kan bidra til å fylle hullet er Torgil Gjertsen. Den gamle klubbhelten kommer tilbake fra polsk fotball. I de få treningskampene som er spilt i denne oppkjøringen har KBK slitt, men de har også spillere som ikke har kommet inn grunnet innreisereglene. Ganske solid stall, men det skal bli spennende å se hvordan det blir seende ut offensivt uten Sondre Sørli og nevnte Pellegrino. Her ligger nøkkelen.

7. Odd

Jan Frode Nordnes har hatt en god hånd med Odd etter at han tok over etter Dag-Eilev Fagermo. Der mange vil forandre for mye skjønte den gamle forsvareren hvor viktig det var med fotballfaglig kontinuitet i en overgang. Noe er selvsagt utviklet. Spesielt i det offensive arsenalet. Men DNA-et er i hovedsak det samme. Denne sesongen har klubben mistet et par viktige navn. Det vil selvsagt merkes, men Odd er relativt godt vant med å erstatte profiler – slik de nå må gjøre med Vebjørn Hoff og Elba Rashani. Telemarksmodellen, roller og spillestil tviholdes på i Skien. Det er lurt i en klubb som ikke kan lønne i samme grad som de andre topplag. Det er ved å tenke smart Odd har bitt seg fast som et topplag i en årrekke.

8. Lillestrøm

Er definitivt den av de nyopprykkede klubbene med sterkest tradisjoner. Da nedrykket var et faktum, etter den famøse kampen mot Start i 2019, brøt det den lengste sammenhengende levetiden på øverste nivå i norsk fotball. I returen har kanarifuglene styrket seg ganske solid. Gjermund Åsen og Pål André Helland er klassespillere på dette nivået. Det store spørsmålet er selvsagt hvor mye en mann som Helland vil spille. Han har vært enormt skadeplaget de siste årene i RBK. Tidligere Ulf-profil Kent Håvard Eriksen har nok også planer om å ta det øverste nivået med stort. Har også en dyktig trener i Geir Bakke som vet hva dette går i. Svakhetene i laget kan bli forsvaret, men det vet nok også den sportslige ledelsen. Her kan fortsatt ting skje. Vi tror uansett LSK holder seg greit oppe.

9. Stabæk

De to siste sesongene har Stabæk endt omtrent midt på treet. Klubben ser ut til å være aller best på å utvikle spillere – og selge videre. Det har de gjort med stort hell de siste sesongene. Millionene har rullet inn i stor stil. En av de neste eksportene kan fort bli Kaloyan Kostadinov (18) – supertalentet som ble kjøpt fra Ulf i fjor. Problemet er bare at Stabæk har stagnert litt sportslig. Trener Janne Jönsson – som man normalt forbinder med offensiv fotball og spennende kreative profiler – rår ikke i så stor grad over det nå. Offensivt er det begrenset. Spesielt helt framme. Kanskje handles det spisser før vinduet lukker, men slik det ser ut nå er det vanskelig å se hvor scoringene skal komme fra. Det er ingen Daniel Nannskog her mer – for å si det slik.

10. FK Haugesund

Så alt annet enn solide ut mot Viking i generalprøven, men har likevel et ganske spennende lag. Sondre Liseth er hentet inn fra Mjøndalen og kan være en veldig god match – i det som nok blir en blanding av hardt arbeid og krydder. Krydderet står naturlig spillere som nevnte Liseth, Kristoffer Velde og Ibrahima Wadji.

Egil Selvik Egil Selvik er ny keeper i FKH. Det kan vise seg å ha vært et smart valg. (Carina Johansen/NTB)

At Egil Selvik er kommet inn som keeper fra Odd kan også være en meget viktig signering. Det skal bli interessant å se hvordan det vil påvirke stallen at nestor Christian Grindheim har lagt opp. At klubblegenden er borte betyr selvsagt et skifte i det interne hierarkiet i garderoben. Slikt betyr noe.

