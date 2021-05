Mot slutten for aristokraten fra Drammen

Noen av bunnlagene gir seg nesten alltid selv. Tradisjonelt vil noen av klubbene som kom opp slite og det meste peker på at det blir Tromsø i år – all den tid Lillestrøm har styrket seg kraftig i vinter. Videre er det åpenbart at Sandefjord og Mjøndalen vil bli tippet i bunn av de fleste.

Da er det mer interessant å mene noe av hvilke av de større klubbene som vil svikte forventningene. Brann har sett ut som et nedrykkslag lenge nå og selv om Kåre Ingebrigtsen har prøvd å rydde, er det ikke gitt at storm blir til rolig farvann i Bergen. Kan de rykke ned? Selvsagt. Det viser faktisk historien at Brann ofte gjør. Likevel tror vi de holder seg med et nødskrik.

Da blir det verre for Strømsgodset. I Drammen ser det sluttkjørt ut dersom de ikke får plusset på med kvalitet ganske raskt.

RA vurderer klubbene midt på treet og toppstriden de neste dagene.

Disse lagene får trøbbel:

11. Sarpsborg 08

Etter flere gode år, hvor foredling av lokale talenter fra 2. divisjon og salg var oppskriften, skiftet Sarpsborg strategi etter at de kom med i Europaligaens gruppespill. Et liv med høyere lønninger, kjøp av etablerte navn – og større forventninger – gikk ikke særlig bra. Har levd i nedrykksstriden de siste par årene og vi tror de igjen må se seg nedover på tabellen. Trener Mikael Stahre har ikke gjort spillerne store tjenester med virringen rundt formasjoner og taktikk. Alt blir vanskeligere uten faste rammer og den svenske treneren må snart bestemme seg. Av nykommerne er Rashad Muhammed (Erzumuspor) og Kristian Fardal Opseth (Bengarulu) blant de mest spennende spillerne. Disse må nok dra en stor del av lasset med tanke på scoringer. Anders Kristiansen fra Roaldsøy er hentet tilbake i mål fra Belgia. Han er en solid keeper.

12. Tromsø

Nok et nyopprykket lag som vi tror kommer til å overleve denne gangen. «Gutan» var ekstremt gode da de føyk rett opp igjen fra Obos-ligaen i fjor. Samtidig er ikke stallen større og mer solid enn at de er veldig avhengige av å holde de beste spillerne skadefrie. Trener Gaute Helstrup står for en meget ballbesittende stil. Det hadde han suksess med i mange år i Tromsdalen, så er selvsagt Eliteserien et annet dyr. I en mer kynisk verden kan TIL fort blir straffet om de triller for mye ball. Ser for øvrig ut til å fortsette med å spille med tre midtstoppere – til tross for at han gikk for en bakre firer i TUIL. Viktige Runar Espejord er med minst fram til sommeren.

13. Brann

Det har kladdet overraskende kraftig for Kåre Ingebrigtsen etter at han tok over Brann – til tross for at han har fått plukke seg sitt eget team med blant andre Eirik Horneland som assistent. Som vanlig stormer det utenfor banen i Bergen. Sportsdirektør Soltvedt trakk seg i vinter og det har ikke gjort dem noen tjenester i spillermarkedet. Pilen har pekt nedover ganske lenge nå og om det ikke snur ganske raskt, kan noen fort strekke seg etter den store røde knappen nok en gang i Bergen – til resten av fotballrikets forlystelse og skadefryd. Har satset noe mer ungt enn det som har vært normalt i Bergen – og det kan selvsagt gi et løft om det blir medgang. I motgang gjør det neppe det. Den kanskje mest spennende nykommeren er Filip Delaveris som er hentet tilbake til Norge fra nederlandsk fotball. Har samtidig mistet mange rutinerte spillere som har vært nøkkelfigurer lenge.

Kåre Ingebrigtsen Branns trener Kåre Ingebrigtsen før treningskampen mellom Bodø/Glimt og Brann på Aspmyra stadion nylig. Kampen endte 4-1. (Mats Torbergsen/NTB)

14. Mjøndalen

Klarer de det igjen? Hvorfor ikke! Bruntrøyene er egentlig ikke en klubb med en størrelse som gjør at de bør være på dette nivået, men Vegard Hansen har gjort det til en god vane å overraske alle med sitt livsverk i brunt. Treneren med klart lengst fartstid i norsk toppfotball er på mange måten stjernen i klubben selv. Det er det alltid en fare med den dagen han ikke orker mer. Har signalisert utad at de skal satse yngre for å kunne selge spillere også nå. Det som er hentet inn i vinter er, som normalt, ofte spillere fra lavere divisjoner på Østlandet. Har en knallgod keeper i Sosha Makani. Det kan være en nøkkel for å overleve. Samtidig behøves snart litt mer fornyelse blant de sentrale skikkelsene. Christian Gauseth kalte Bjarne Berntsen dinosaur for noen år siden. Nå nærmer han seg å overta den hederstittelen selv.

15. Strømsgodset

En klubb hvor fullstendig kaos er mest dekkende etter at både Jostein Flo og Henrik Pedersen forsvant fra sine roller kort tid før seriestart. Vikartrener Bjørn Petter Ingebretsen slo fast at det første de måtte ta fatt på i Drammen var at Godset framsto som en klovneklubb. Det er ikke et godt utgangspunkt. Legger du til at laget har vaket rett over streken i tre år allerede, at de har en stall det lukter litt nedrykk av – og mikser det hele med bråket rundt Drammenspatriotene om penger – så kan man fort kalle cocktailen OBOS. En av få plusser i år, og det som kan redde Godset, er spillestil. Her blir det 4-3-3 og gjenkjennelighet med BP Ingebretsen og Håkon Wibe-Lund. Så var det stallen da. Viktige Lars-Jørgen Salvesen er ute hele året og eks-LSK-profil Fred Friday er redningsjokeren som er spilt ut offensivt. I forsvaret er Gustav Valsvik tilbake. Egentlig er det som skjer i Drammen synd. Dette er en klubb med solide fans og sjel.

16. Sandefjord

Martí Cifuentes var hovedgrunnen til at Sandefjord overrasket voldsomt i fjor. Treneren var på et annet nivå enn klubben – og forsvant ikke helt overraskende ut portene etter sesongen da nivået rundt ham ikke ble økt tilstrekkelig. Inn har Andreas Tegström og Hans Erik Ødegaard kommet som trenerduo – og går som Viking for modellen med to likestilte trenere. De skal nok få kjørt seg mer enn Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim med de forutsetningene som ligger fast. I stallen er flere viktige brikker borte. Anton Kralj og Lars Grorud er borte, mens typer som André Södlund er inne for å fylle på. Sistnevnte var knapt nok god nok for Sandnes Ulf. Det finnes enkelte gode spillere, som Harmeet Singh på midten, med jevnt over blir dette for svakt.

