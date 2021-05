Dette er drakten til Viking verdt

Stavanger — Tidligere i uken forlenget Viking med hovedsponsor Lyse da det ble enighet om tre nye år og opsjon på to til. Nå er også den siste brikken på plass.

– Drakten er nå komplett. Sponsorene som har plass der med reklamer i år er Coop, Lyse, OBOS, SR-Bank, Cegal og Bouvet, sier markedssjef Kjartan Salvesen i Viking til RA.

Store summer

Dette er de største sponsorene til Viking og Lyse er den aller største. Etter det RA kjenner til bidrar bedriftene med et sted mellom 15 og 20 millioner kroner årlig inn i klubbkassen i Jåttåvågen.

Det er med andre ord en stor del av grunnlaget for satsingen hos de mørkeblå.

Vel verdt å merke seg er også at sponsorene også har vært veldig aktive i å ta med damelaget til klubben inn i avtalene. Nyvinningen er populær i virksomheter hvor likestilling og bærekraft skal stå høyt.

– Coop har vært på lag med Viking i mange år, og vi er nå svært glade for å utvide avtalen slik at den gjelder for absolutt alle i mørkeblått, sier regiondirektør Dag Ove Aksland i Coop en pressemelding.

Gjelder for alle

Aksland har for øvrig tidligere vært kommersiell direktør i Viking. Avtalen de skriver gjelder for hele klubben – fra de minste til de eldste. Dette handler ikke kun om A-laget for menn.

– Vi i Coop lar oss imponere over alt det gode arbeidet som legges ned i klubben. Alt fra samfunnsansvar, utvikling av talenter og satsingen på likeverdighet i sporten, fortsetter han.

Kjartan Salvesen mener årets drakt er en av de fineste noensinne utseendemessig. Han mener den også er minst like fin i forhold til tyngden og verdien i aktørene som sponser den.

– Vi er stolte over å ha med oss slike aktører og at de ser verdien av det.

