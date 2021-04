Spillet om Tripic

Stavanger — Den tidligere kapteinen har en klausul i sin avtale som gjør at hans kontrakt automatisk blir forlenget med en sesong dersom han starter 20 seriekamper inneværende sesong.

Får han kamp nummer 20 kan nok Viking se langt etter ham. Samtidig er jeg meget overrasket om han spiller i Göztepe neste sesong – selv om han åpenbart er mer enn god nok.

Etter at klubben skiftet trener i vinter har det økonomiske pandemialvoret for alvor sunket inn. I en liga hvor tilskuerinntekter betyr mye mer enn i norsk eliteserie sier det seg selv at de må tenke annerledes.

Å ha spillere som drar seg mot 30 år, på avtaler som gir fire-fem millioner årlig i lønn, er ikke økonomisk smart. Videresalgspotensialet er lavt og denne type spillere tar opp plassen til yngre talenter som en kan selge videre.

Hvis Tripic nå får sin kamp nummer 20 for sesongen i Göztepe, og en ny sesong med samme betingelser, tipper jeg det er fordi en avtale er gjort på bakrommet med noen alt nå.

Om en klubb med penger vil fjerne flere av konkurrentene er det en ganske enkel oppgave. Det er en relativt smal sak å gi Göztepe en beskjed med en ordlyd noenlunde som dette:

«- Gi ham ny kontrakt. Så kjøper vi ham for 5 millioner».

Det er fire-fem norske klubber som fint kunne vært aktuelle til å formidle en slik beskjed – og som har pengene. Mange i utlandet.

Fotballoverganger handler ofte om flere ting enn én spiller. Relasjoner og omstendigheter spiller også en stor del i sjakkspillet.

I et slikt scenario er det ikke utenkelig at for eksempel Vålerenga er på banen i et spill som også inkluderer Aron Dønnum. Han var nære en overgang ut i fjor, men det ble dratt i nødbremsen i ellevte time. Det vil være naturlig å tenke i de baner at han nå kan selges for en større sum – dersom de har spikret en «deal» på en erstatter.

Tripic hadde passet perfekt i spillestilen til VIF, som ligger ganske lavt og angriper rom, og han har en veldig lik måte å spille fotball på som Dønnum. Han har også samme agent. Jeg sier ikke at det nødvendigvis er en sammenheng, men svært ofte spiller slike små seriekoblinger en rolle fotballens spillerlogistikk.

Så skal en heller ikke glemme landslaget som en faktor i dette. Zlatko er meget aktuell for Ståle Solbakken. Det er også spillerens store drøm å spille for Norge. Det vil åpenbart styrke sjansen hans betraktelig om han spiller fast i en god liga – som ikke heter Eliteserien. Kommer han hjem sier han fort farvel til dette i større grad.

Poenget er at Viking ikke er den eneste brikken – i et spill som Göztepe kan kontrollere. Større og mer pengesterke klubber kan lett manøvrere de mørkeblå ut. For blir det snakk om et kjøp er dette nok bare å glemme.

Salg er ikke urealistisk. Göztepe aksepterte et bud fra en annen tyrkisk klubb så sent som i januar og ville selge. Tripic sa selv nei den gangen. Det sosiale livet i Tyrkia i en pandemi er ekstremt begrenset. Det er til å skjønne om han ikke orker mer av dette.

Fakta at det kun fem kamper igjen av sesongen i Tyrkia – og at det norske overgangsvinduet åpner igjen to uker før seriestart. Sommervinduet i Europa er heller ikke langt unna.

Agent Jim Solbakken var forrige helg i Tyrkia. Der besøkte han blant annet Tripic. Dette hadde selvsagt en sammenheng med å meisle ut veien videre – sammen med både klubb og spiller. Her kan ting skje fort.

At spilleren skal komme tilbake til Stavanger, før serien her hjemme starter, framstår helt urealistisk slik situasjonen er nå. Om han reiser til Norge i dette vinduet vil det nok bli til en annen klubb som er forberedt på å kjøpe.

Vikings trenere har framstått ganske avslappede til situasjonen rundt Tripic. De har også hentet inn en mann i hans rolle i Kevin Kabran. Det tror jeg er ganske så smart – for her er det mange ting som spiller inn.

Det som også er sikkert er også at ryktene og halvsannhetene florerer i «Tripic-gate». Slik blir det når de involverte holder kortene tett til brystet.

Skal de hente ham hjem må det uansett være andre ting enn lønn som vipper valget i mørkeblå favør. En god lønn og signeringsbeløp betyr noe. Det gjør også en jobb og en vei videre etter karrieren.

Det blir en svært spennende fortsettelse på denne sagaen. Dersom Viking-lykkes vil det være en smått episk handel i øynene til fans og omgivelser.

