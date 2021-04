Dette er årets første lag

Etter en oppkjøring med nok en lengre utsettelse grunnet pandemien er det gitt grønt lys både for seriestart 8. mai og treningskamper. Vikings første for sesongen blir mot Åsane lørdag. Det blir en av fire de rekker å spille.

Nå har også spillerne fått beskjed om hvem som skal starte. Laget Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen falt ned på ser slik ut (4-2-3-1): Iven Austbø – Sebastian Sebulonsen, Henrik Heggheim, Runar Hove, Viljar Vevatne – Kristoffer Løkberg, Joe Bell – Sondre Auklend, Samuel Fridjonsson, Kevin Kabran – Tommy Høiland.

– Det skal bli veldig gøy å få sett dette i kamp nå. Vi gleder oss voldsomt, sier Morten Jensen til RA.

[ Nå må de spisse laget mer på direkten ]

Gjør flere skifter

Han forteller at det er kamp om flere av plassene og at Viking planlegger å gjøre minst fire-fem bytter underveis.

– De som starter og spiller hele kampen er nok i størst grad de som er bankers på laget, erkjenner Jensen.

– Hvor vanskelig var det å ta ut dette laget?

– Med en såpass sterk konkurransesituasjon som Viking har var det ikke enkelt. Spesielt offensivt var det utfordrende. Ikke lett, men det skal det heller ikke være i gode lag, sier Jensen.

Morten Jensen Morten Jensen under torsdagens trening. (Espen Iversen)

Han peker også på at det ikke nødvendigvis er slik at noen anses som benkeslitere permanent om de ikke kommer seg inn på laget til premieren mot Brann.

– Det kan fort bli slik at noen spiller seg inn etter fem runder og er bankers i fortsettelsen.

Jensen og Lunde Aarsheim har tidligere signalisert at de ikke vil være redde for å rullere en del på spillere slik at kvalitetene deres står til motstanderen.

Ifølge Jensen er det heller ikke bestemt helt hvem som blir kaptein når kampene går i gang igjen. Klubben skal, som de siste årene, ha et kapteinsteam. I fjor var det Viljar Vevatne som var hovedkaptein. Han er i kapteinsteamet også nå – sammen med blant annet Veton Berisha, Kristoffer Løkberg. En av disse ender nok med bindet ganske fast til sist. Samtidig er ikke Jensen og Viking fremmede for å rullere litt også her.

[ KOMMENTAR: Dette kan vi forvente av Viking i 2021 ]

Pattynama får komme inn

Klubben mangler fortsatt nykommerne Mai Traore og Shayne Pattynama. Førstnevnte kommer først i sommervinduet fra svensk fotball, mens backen Pattynama nå rekker seriestart likevel ettersom regelverket for innreise ble lempet på.

– Vi regner med at han rekker seriestart etter at reglene for innreise for dem som skal jobbe ble myket opp. Så vil det selvsagt ta litt tid å få ham der vi ønsker. Han skal indoktrineres i vårt system og vi skal skynde oss litt langsomt her, sier Jensen.

















---