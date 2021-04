Her er det kamp om plassene i Viking

Med kun fire kamper å sette serielaget har Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen dårlig tid til å finne ut om formasjonsendringen fra 4-3-3 til 4-2-3-1 sitter og om ønsket om å dominere kampene i større lar seg gjennomføre direkte. Duoen kan heller ikke benytte seg av fotballens vanligste grep for å holde spillerne fra 15 til 22 i stallen halvveis fornøyde. Å dele rundhåndet ut med muligheter mot svakere motstand rekker man ikke. Her handler det om å finne ut hvilke elleve som bør starte mot Brann. På direkten.

At terminlisten ble endret fra det opprinnelige er forresten heller ingen fordel for to lokale helter som er uprøvde trenere på dette nivået. Det sier seg selv at Brann og Rosenborg frister langt mindre enn Sarpsborg og Kristiansund. Her er også verden såpass enkel at ropene på Bjarne Berntsen vil komme fort hvis de ikke innfrir ganske så umiddelbart.

Hva så med det aller første laguttaket til første treningskamp mot Åsane? Situasjonen akkurat nå?

Bjarte Lunde Aarsheim meldte selv denne uken at det var rundt 15 spillere som nå kjemper en innbitt kamp om plassene på det laget som skal sendes på banen mot Brann i premieren. Her spiller også skader inn i at sju-åtte plasser gir seg selv.

Etter å ha observert flere av øktene til Viking denne uken er det mulig å danne seg et relativt tydelig bilde av hvordan dette vil se ut.

Helt bakerst er det liten tvil om at Iven Austbø fortsatt er et klart førstevalg. Rett foran ham virker det som om en skadefri Runar Hove og Henrik Heggheim fort blir duoen som er nærmest stopperplass. Dette har også en klar sammenheng med at venstrebackens nykommer Shayne Pattynama ikke kommer seg inn i landet foreløpig. Han er nok tiltenkt en plass fra start etter hvert. I stedet er det nå nærliggende å tro at Viking skyver Viljar Vevatne ut på den backen – så sant han er skadefri. Dette er det også noe tvil om. Han småhangler litt og trener alternativt i deler av øktene. Er han ute faller valget på veteranen Rolf Daniel Vikstøl – som i realiteten kun er et tredjevalg slik konkurransen i forsvaret nå er. På høyre back er Sondre Bjørshol selvskreven om han er skadefri. Det er han ikke nå. Han sliter igjen med lysken. Her er nok Sebastian Sebulonsen alternativet i større grad enn Herman Haugen.

På midtbanen er det nok av spillere å velge i, men akkurat nå ser de tre rollene sentralt i banen ut for å være ganske så satte. Selv om de ikke har funket godt sammen i 4-3-3 tyder mye på at Joe Bell og Kristoffer Løkberg skal fases inn som de to sittende sentralt i 4-2-3-1. Foran dem kan en ane at en frisk Samuel Fridjonsson er i ferd med å vinne plassen som tier på bekostning av alternativer som Sondre Auklend, Fredrik Torsteinbø, Tommy Høiland, Kevin Kabran og Johnny Furdal. Islendingen ser ut til å ha blitt mer voksen når det kommer til holdninger enn da han først kom til klubben. Han ser også å ut til å trives høyere i banen.

På venstre ving slippes fort Sondre Auklend løs mot Åsane lørdag – til tross for at dette neppe er hans beste posisjon. Slik blir det fordi Kevin Kabran nok skyves inn som midtspiss fra start fordi Veton Berisha hangler. Han tåler ikke en hel kamp nå. Det vil neppe glede Tommy Høiland – for å si det slik.

Fram til nykommer Mai Traore kommer fra Sverige i sommer er nok Yann-Erik Lanlay et ganske så bankers alternativ ute til høyre i angrepet – såframt han er skadefri. Hvis ikke skyves kvalitetspotet Fredrik Torsteinbø inn.

Der har du det mer eller mindre. Signaleffekten av uttaket som kommer mot Åsane lørdag kunne knapt blitt større med nye trenere i spill.

Så er det opp til spillerne å respondere.

Hadde jeg vært i skoene til «Batty»/Jensen ville jeg nok sett etter et par kollektive hovedpunkter mot Åsane – i langt større grad enn detaljer, oppspillsmønster og individuelle prestasjoner.

Presspillet de har trent på må helst sitte direkte for å skape nok sjanser offensivt på brudd høyt i banen.

Bakover på banen må Viking framstå langt mer solide defensivt enn i oppkjøringen i fjor som kollektiv. Formasjonsomleggingen er nok langt på vei en konsekvens av dette. Forsvarer man seg skikkelig samlet vil det åpenbart gi bruddmuligheter fra dypet også.

Summen av dette bør bety et lag som skaper flere sjanser.

Det må helt klart ligge glassklart i dagen som et umiddelbart mål om Viking skal klare å dominere kamper – og ta det neste steget.

