Hva kan vi forvente av Viking i 2021?

Stavanger — Seriestart er (forhåpentligvis) kun en måned unna. Å komme med noe bastant tabelltips før en eneste treningskamp er spilt, er meningsløst. Ingen har et realitetsbilde til vurdering av Viking og ny spillestil. Langt mindre av de andre lagene. Øvelsen blir vanskelig nok når det braker løs – etter kun fire testkamper.

Det man likevel kan mene om er hvor lagene står ut ifra staller, hvem som trener lagene, forventet spillestil, generell situasjon og forventningsnivå.

Etter opprykk, femteplass, cupgull og sjetteplass kvittet Viking seg med Bjarne Berntsen. Når et styre tillater seg å ta en så dramatisk beslutning må man forvente at det er fordi de tror mulighetene for nok et steg er større med nye trenere.

Ingen bør godta at Viking skal få gå inn i en sesong uten et konkret resultatmål utad. Selvsagt skal de mørkeblå ha mål om å bli bedre. Det har de også garantert internt. At styret tror på det har de allerede vist gjennom handling i trenerspørsmålet.

[ Håper at det grønne lyset holdes tent nå ]

Tåkepratet om utviklingsmål handler åpenbart om å spare to urutinerte trenere for press. Det handler også om å beskytte seg selv. Spør du meg er det småfeigt av to styrer som var enstemmige på at Berntsen uansett var ferdig som hovedtrener etter 2020.

Rent fotballfaglig vet vi hva de nye trenerne ønsker, men kun fått se i treningsøkter. Disse har forresten vitnet om et presspill mer likt det Berntsen prøvde seg på i Obos-ligaen i 2018.

Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen sier de ønsker å beholde spillestilen. Samtidig vil de variere mer i formasjon og metode. Det er også et uttalt mål å dominere flere kamper.

Når et styre tillater seg å ta en så dramatisk beslutning må man forvente at det er fordi de tror mulighetene for nok et steg er større med nye trenere — Espen Iversen

Øvelsen er krevende. Det er nok av trenere som har mislyktes kapitalt med det siste. Kanskje spesielt en del unge trenere som er for motestyrte og for lite pragmatiske. Fotballspillere forveksler ofte begrepene dominans og ballbesittelse. Det bør de to være ekstremt oppmerksomme på hvis de skal lykkes. Ballbesittelse betyr lite for kamputfall. Det viser tall fra de siste mesterskapene internasjonalt. Drillos metode med å telle sjanser er et mye bedre bilde på dominans.

Formasjonsendringen til 4-2-3-1 handler mye om å fasilitere inn spillerne hvor de er best.

Stallen til Viking er egentlig det letteste feltet å mene noe om – selv om det er mange spørsmål der også. Zymer Bytyqi, Ylldren Ibrahimaj, Even Østensen, Jefferson de Souza, Michael Crowe og Axel Oskar Andresson er borte. Inn har kommet Kevin Kabran, Shayne Pattynama og Mai Traoré – i tillegg til at Vebjørn Hagen har fått proffkontrakt. Det betyr slankekur hvor to klare poengspillere igjen er borte – akkurat som før 2020.

[ Slik blir Vikings oppkjøring mot mai ]

Kevin Kabran er nok det sikreste kortet – uten at det er grunn for å tro at han er bedre enn Zymer Bytyqi.

Så vet ingen helt hva Pattynama og Traore vil gi. Viking har kjøpt duoen ut ifra video, anbefalinger og referansesjekker. I førstnevnte vil nok klubben til en viss grad kunne erstatte Adrian Pereira. I det andre tilfellet kan de selvsagt treffe veldig på en annen type spiss. Problemet er at vi ikke vet.

Kanskje gjør vi ikke det før etter serien er i gang. Det er ingen garantier for at Viking får positive svar på søknadene om unntak fra innreisebestemmelsene.

I utgangspunktet er stallen noe svekket. På samme tid sitter jeg med en følelse av at klubben har fått mye ut av det de har de siste årene. Det må vi se en fortsettelse på.

Den store jokeren her, mannen som kan forandre bildet, sitter i Izmir. Dersom Viking får hentet tilbake sin gamle hærfører Zlatko Tripic vil forventningene eksplodere. Han vil være det sikreste kortet en kan hente i jakten på en sjef, innpisker og kravsetter.

Spørsmålet er om det er mulig. Tripic er sannsynligvis ferdig i Göztepe uansett, men spiller nok ut sesongen. Selv om han veldig gjerne kan tenke seg å spille for Viking er det både andre norske og utenlandske klubber i bildet. Alt avhenger av hvilken totalpakke Viking kan tilby.

Hvor Viking ender til slutt kommer selvsagt også an på motstanderne. Molde så meget gode ut i Europa. Glimt var suverene i fjor, men det interne bråket som har herjet rundt stjernespillere som vil ut er store faremomenter. Vålerenga er kanskje laget jeg personlig forventer mest framgang fra. RBK er mer usikkert, men spørsmålet er om Åge Hareide får snudd det så fort som han vil.

Overraskelser vil det også komme, men at Viking skal kunne sikte mot å vippe ut de av disse som halter, bør ikke være et unaturlig mål.

Så er det en helt annen sak om de kan klare det.

[ Siste millionspurt for Viking ]