Slik er Vikings nye venstreback

Stavanger — Nederlenderen signerte denne uken en treårig avtale med Viking. Spilleren, som har indonesisk bakgrunn, kommer til byen så snart innreise er mulig. Valget av Viking handlet mye om interesse over tid.

– Jeg valgte Viking, fordi jeg hadde hørt om interessen fra dem i flere måneder. Vi snakket sammen og jeg leste litt om klubben. Det virket som en nydelig klubb med gode supportere og fine fasiliteter. Jeg snakket med trenerne og det virket som om de hadde en plan for meg. Det ga meg en god følelse. Jeg tror og håper jeg kan utvikle meg i klubben, og jeg vil vise at trenerne kan stole på meg. Summen av dette gjorde at jeg valgte å gå for Viking, sier Pattynama.

[ Tilbys ny kontrakt i Viking og sammenlignes med United-profil ]

Lover offensive takter

– Kjenner du noen av spillerne i Viking, eller andre spillere i norsk fotball?

– Ingen i Viking nei. Selvfølgelig vet jeg hvem Erling Braut Haaland er, men jeg kjenner ingen personlig.

– Har du vært i Stavanger tidligere?

– Nei, men klubben jobber med hvordan jeg skal komme meg dit nå. Om alt går som det skal er jeg nok i Stavanger den første eller andre uken i april.

– Hva kan supporterne forvente av deg?

– En offensiv back som alltid gir hundre prosent hver gang. Jeg er en del av forsvarsleddet, men jeg liker å bli med opp i banen, komme til innlegg og bidra til mål. Jeg er komfortabel med ball og har en god pasningsfot. Jeg håper å bidra med mål og målgivende pasninger. Jeg vil hjelpe laget å ta titler.

[ Nevland sentral i å hente Vikings nye venstreback ]

Ronaldo en favoritt

Som så mange andre spillere henter klubbens nye back inspirasjon fra de beste. Men for Pattynama er det ikke en annen back som først dras fram.

– Jeg blir inspirert av tankesettet til Cristiano Ronaldo. Han gir alt han har hver gang og prøver alltid å utvikle seg som fotballspiller. Om jeg skal si noen backer jeg har blitt inspirert av er det nok Jordi Alba i Barcelona. I tillegg er Alfonso Davies fra Bayern München høyt på listen. De er offensive backer som tør å angripe. De er spillere som vil score mål og gi målgivende pasninger.

Pattynama har lest seg opp på Stavanger og skaffet seg noe kunnskap allerede.

– Jeg vet det er oljehovedstaden i Norge, og at det bor rundt 150.000 mennesker der. Det ser ut som en veldig fin by ved kysten, med fin natur i områdene rundt.

[ Fikk være Viking-trenere for en dag ]

Fem kjappe med Vikings nykommer:

– Hva er din favorittfilm?

– Transformers. Da jeg var liten så jeg ofte de filmene med faren min. Det er gode minner.

– Hva er favorittboken din?

– «Jeg er Zlatan». Ellers har jeg noen bøker om riktig tankesett, som jeg leser i av og til.

– Hva er din favorittmat?

– Soto mie. Det er en indonesisk kyllingsuppe med ris og grønnsaker. Jeg har indonesiske røtter. Det er mye god mat som kommer derfra, men soto mie nok favoritten.

– Hva drikker du helst?

– Jeg drikker stort sett bare vann, men på ferie kan jeg kose meg med en Fanta.

– Hva er favorittbyen din?

– Amsterdam. Det er dit jeg drar hvis jeg har en fridag. Det er mange bra restauranter og butikker der.

NB! Saken er opprinnelig laget for utsnitt.net av journalistikkstudent Jørgen Karlsen ved UiS.