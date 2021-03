Tjenesteforsømmelse at han aldri fikk sjansen

Stavanger — Da NFF kvittet seg med Lars Lagerbäck kvittet de seg også med en trener som var veldig satt i tankegangen. Svensken, som skal hylles for seiersprosenten, hadde en kjernetropp på rundt 20–25 mann å plukke fra. Slik har Lagerbäck alltid operert. Det var godt nok både til å få Sverige og Island til mesterskap. I så måte er det vanskelig å kritisere ham.

Det Norge får inn med Ståle Solbakkens team er nok mer progressivt. Ikke fordi Norge skal slutte med å spille stramt soneforsvar med lagdelene pakket tettere sammen enn koronaforskriftene tillater, men fordi søket etter rollespillere vil bli kraftig utvidet. Det nye regimet vil lete etter spillere som kan endre kampbilder og som kan passe i enkeltkamper hvor Norge i større grad enn før må styre – også grunnet Nations League.

Solbakken har hatt sjakktrekk og straksgrep i blodet siden ungdommen. Det er bare å la tankene gli til kvelden i Marseille da Josten Flo ble kastet inn mot Brasil på Egil Østenstads bekostning. Spilleren Solbakken lå bak. Ikke Drillo.

Med historien i bunn er det helt nærliggende å tro at det nye regimet offensivt vil endre noe spillemåte. Det vil fort bety at læresetningene og mantraene til fotballprofetene Drillo/Eggen/Schou-en fortløpende vil bli lagt i potten med noen mer moderne tanker og impulser.

I klartekst betyr det et angrepsspill hvor man søker å maksimere utbyttet fra ekstrem individuell spisskompetanse i et kollektiv. De relasjonelle ferdighetene vil stå sentralt. Hvem er du god med?

Det er nesten så en mistenker at Lagerbäck ikke var klar over at Tripic er norsk. — Espen Iversen

En slik tankegang bør også i større grad åpne for en del spillere med bindinger til Stavanger-regionen. Kanskje kommer det ikke nødvendigvis i det første uttaket, men på litt sikt tror jeg vi får se andre enn Rune Jarstein og Birger Meling med Viking-fortid i troppen.

Henrik Heggheim er allerede nevnt av Brede Hangeland. Vikings purunge midtstopper har fart, er ekstremt smart og har en ballsikkerhet som kan gjøre det lettere å stå høyt mot etablerte forsvar. Parer du spillertypen med en skikkelig duellspiller blir det spennende. Jeg ser ingen grunn til at landslagets stopperproblematikk ikke kan løses av to mann med historikk fra Viking ganske snart. Leo Østigård ble kulthelt på kort tid i Jåttåvågen. Han er ikke veldig stor, men du skal lete lenge etter en mer rå, moderne duellstopper.

Veton Berisha har ekstrem spisskompetanse i presspillet. Fortsetter han med å score mål for Viking kan han være et alternativ bak superspissene Erling Haaland og Alexander Sørloth.

Den jeg tror først kan få oppfylt sin store drøm om å spille for Norge er likevel Zlatko Tripic.

At han aldri fikk sjansen under Lagerbäck var nærmest tjenesteforsømmelse. Fart, kraft, kynisme, frekkhet og evnen til å levere i store øyeblikk. Han er kanskje norsk fotballs beste ankomstspiller med ekstrem spisskompetanse. En åpenbar joker. Det er nesten så en mistenker at Lagerbäck ikke var klar over at Tripic er norsk.

Nå har du også Jens Petter Hauge i rollemiksen, men å bruke Stefan Johansen i posisjonen var i mitt hode snarere misbruk.

Det skal bli ekstremt spennende å se hva som kommer opp av spillerhatten når troppene til VM-kampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro tas ut fredag.

