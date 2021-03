En klubb hvor folk går på nåler

Stavanger — Da Rune Bertelsen og Stig H. Christiansen sommeren 2019 smilende kunne slå fast at Viking Fotball AS og Viking FK hadde kommet til enighet om å fjerne den mye omtalte vetoretten trodde de fleste at det var ryddet. Viking skulle bli enklere å styre. Tiden med intern strid og maktkamp var forbi.

Med en pågående sak, etter avslutningen av Bjarne Berntsens arbeidsforhold, har det definitivt vist seg som feil – uten at det nødvendigvis har vært noen pågående maktkamp på bakrommet. Dette var nemlig styrene i FK og AS enstemmig enige om.

Skal utenforstående forstå hvordan det hele henger sammen er det essensielt å skjønne både begrepene og styringsformen i samlebegrepet “Viking”.

Hold tungen beint i munnen nå:

Viking styres via den såkalte dualmodellen. Det betyr at de kommersielle rettighetene ligger hos et driftende aksjeselskap som heter Viking Fotball AS (aksjonærene). De sportslige beslutningene hos Viking FK (medlemmene). Spillere, trenere og støtteapparat er ansatt i FK, men AS overfører hvert år en sum som tilsvarer all lønn via en samarbeidsavtale mellom disse.

I tillegg har AS et underselskap som heter Viking Stadion AS. Her ligger den største verdien i klubben – som er selve stadion. Ofte omtales denne selskapsmessige sandwichen som “konsernet” når de to slås sammen i regnskapstekniske vendinger.

Hos FK ligger det så ett datterselskap i Vikinghallen AS (fotballhallen ved St. Svithun VGS) og Stiftelsen Viking FK. Sistnevnte styrer aksjeposten FK-medlemmene har i AS. Begge har egne styrer.

Det er i prinsippet fem individuelle styrer å forholde seg til i det vi på folkemunne kaller “Viking”.

Hos de to hoveddelene AS og FK er det henholdsvis over 100 individuelle aksjonærer (de to største eier rundt 9,5 prosent hver) og rundt 1000 medlemmer som potensielt har stemmerett på FKs årsmøte.

Har du falt ut på veien?

Det er ikke så rart. Både ansatte i klubben, medlemmer med årevis av fartstid og styremedlemmer kan gå seg vill i Viking-jungelen. Som leser er det enda lettere. NFF mener tidligere AS-leder Thor Steinar Sandvik gjorde nettopp det og har gått til sak som konsekvens. Lesere, og andre utenforstående, gjør det til stadighet.

La meg gi nok et eksempel på en felle mange går i:

Når mediene skriver om Viking-økonomien er det viktig å vite hvilken økonomi det er snakk om. Det første du som leser må avklare er om det er FK (medlemmene) eller AS (driftsselskapet) som omtales.

Tommelfingerregelen her er at elitefotballdelen av klubben, som nå er de beste aldersbestemte lagene, kvinnelaget og A-laget, er AS. Dette er delen av klubben som holder hus i Jåttåvågen og ledes av Eirik Bjørnø. Breddeklubben, altså brorparten av medlemmene, er FK. Denne delen ledes av Erik Nevland og holder til i Steingata.

Når vi skriver at “Viking FK gikk med solid overskudd” betyr det at breddeklubben hadde et godt år. At det er lett å bli forvirret, spesielt når Vikings AS-driftede A-lag bruker Viking Fotball på dokumenter/nettsted og Viking FK i klubblogo, er forståelig.

Eksemplene på forvirrede kommentarer fra lesere i sosiale medier er det nok av. Da vi nylig omtalte FKs økonomi (bredden) lurte mange på om pengene fra store spillersalg i 2020 er brukt opp. Svaret er nei. Pengene ligger hos AS.

Det hele kan sette ut den mest garvede Viking-patriot, men det setter også ut erfarne bedriftseiere og styrefolk på innsiden.

Det så vi senest eksempelet på i Bjarne Berntsen-saken. AS-forhandlet om stillingsendring og ble i stedet enig om en sluttpakke. Det mener Norges Fotballforbund at er et brudd på den såkalte dualmodellen. På fotballtinget i 2019 ble det nemlig vedtatt at norske fotballklubber SKAL styres sportslig av medlemmene – ikke aksjonærene. Feil mann førte samtalene i følge NFF. Om dette var et brudd på reglene er hva doms- og sanksjonsutvalget nå ser på.

Viking mener selv at de ikke har brutt dem. De henviser i FKs årsberetning for 2020 til at klubbens styre (FK) ifølge paragraf 14–1 punkt fem tredje ledd kan gi utenforstående fullmakt til å opptre på vegne av klubben (AS-leder Thor Steinar Sandvik i dette tilfellet) på konkrete saksområder, innenfor de rammer som følger av NIFs lov. Ergo mener de å ha lov til å delegere i spesielle tilfeller. Vikings egen kontrollkomité har konkludert med at det som skjedde var innenfor.

Det hele kan sette ut den mest garvede Viking-patriot, men det setter også ut erfarne bedriftseiere og styrefolk på innsiden. —

Den endelige dommen vil definere om det må tas straksgrep for å bedre samarbeidsavtalen mellom FK og AS ytterligere. Det vil også danne presedens for resten av Fotball-Norge. For skulle Viking bli felt er de neppe alene i Eliteserien om å ha forbrutt seg på dualmodellen.

Til syvende og sist er det liten tvil om at det lukter krydret suppe av Vikings totalmodell. Nå er dette en klubb hvor både ansatte og styremedlemmer går på nåler. De er livredde for å uttale seg eller handle på områder de ikke har “lov” til.

Her må nok endring, opprydding og forenkling til – uansett dom fra NFF.

